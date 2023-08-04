مدرب الزمالك السابق: أوسوريو كان صعبان عليه نكسب النصر

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن سبب خروج الفريق الأبيض من البطولة العربية، والتعادل اليوم أمام النصر السعودي، هي خطط وتغييرات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مشددًا على أن المدير الفني للزمالك أخطأ بشكل كبير ولم يستغل حالة المنافس، بل وساعده في العودة للمباراة.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أوسوريو كان (صعبان عليه) الزمالك يكسب النصر، المدرب أجرى معظم التغييرات بشكل خاطئ، وسحب لاعبين مميزين في الملعب ودفع بآخرين لم يكونوا في حالة جيدة ولم يضيفوا أي جديد، خلاف تحويل مراكز لاعبين، داخل أرضية الملعب".

وأضاف: "تم تغيير مركز فتوح في الشوط الثاني، وسحب عمرو السيسي، ودفاع النصر كان بطئ للغاية ولو استمر سيف الجزيري كان سيحرز الهدف الثاني، وهدف كريستيانو رونالدو هو استغلال جيد لقدرات اللاعب الذي قفز بقوة على العرضية التي ارسلها الظهير الايسر للنصر بشكل مريح تماما بدون أي ضغط من دفاع الزمالك".

وأكمل: "يجب توجيه التحية للاعبين والجماهير التي ساندت ودعمت الفريق كنت أتمنى اكمال الزمالك لمسيرته في البطولة، ولو تخطى النصر كان سيصل لنهائي البطولة العربية".

وزاد: "يجب الجلوس مع أوسوريو للحديث معه حول الخطط التي ينتهجها مع الزمالك بالإضافة إلى تقييم المرحلة الماضية، ولابد أن يتم الجلوس معه وتوجيه نصائح فنية".

وأكد: "لاعبو الزمالك قدموا ما عليهم، لكن ادارة الزمالك عليهم الجلوس مع الجهاز الفني، واستبيان الموقف من المعاونين، لكن أرى أن يكمل أوسوريو المهمة مع النادي، بشرط ضم صفقات جديدة وتصحيح الأوضاع".

وأتم: "أدعم استمرار أوسوريو ولكن لابد من صفقات قوية".