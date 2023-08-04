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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا برادو موديل 2024 في السعودية.. صور

تويوتا برادو موديل
تويوتا برادو موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا برادو موديل 2023 أحد أشهر سيارات الدفع الرباعي في السوق السعودي، حيث تأتي مجهزة بالعديد من وسائل التكنولوجيا والراحة.

تويوتا برادو موديل 2023

مواصفات تويوتا برادو موديل 2023

جاءت السيارة تويوتا برادو موديل 2023 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 381 نيوتن متر، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

 

تتسارع السيارة تويوتا برادو موديل 2023 انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9 ثوان، وتصل السرعة القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

 

تويوتا برادو موديل 2023

وتتوفر تويوتا برادو بخيارين إضافيين من المحركات الأقل قوة، الأول رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر، بقوة قصوى 164 حصان، المحرك: 4 أسطوانات سعة 2.8 لتر توربو، بقوة قصوى تبلغ 201 حصان.

 

جاءت السيارة تويوتا برادو بمواصفات هيكلية خارجية بلغت 4840 مم للطول، ويبلغ ارتفاعها نحو 1890 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الى 2790 مم، و 1885 مم للعرض، ويصل وزنها الكلي الى 2080 كيلوجراماً.

 

أسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2023

تويوتا برادو الفئة الأولى بسعر 165,140 ريال

تويوتا برادو الفئة الثانية بسعر 165,140 ريال

تويوتا برادو الفئة الثالثة بسعر 171,925 ريال

تويوتا برادو الفئة  الرابعة بسعر 187,220 ريال

تويوتا برادو الفئة الخامسة بسعر 192,980 ريال

تويوتا برادو الفئة السادسة بسعر 206,000 ريال

 

 

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