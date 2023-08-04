بداية من 96 ألف ريال.. 5 سيارات جديدة في السعودية

تمتلك سيارات الكروس أوفر شعبية كبيرة في منطقة الخليج العربي وخاصة السوق السعودي، وذلك بفضل قدراتها الهائلة على تحدي الصعاب وصعود المنحدرات الجبلية والكثبان الرملية.

هيونداي توسان موديل 2023

هيونداي توسان موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بخيارين من المحركات، الأول محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11.5 ثانية فقط، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 8.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

جاء المحرك الثاني للسيارة هيونداي توسان موديل 2023 رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار هيونداي توسان موديل 2023

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 103,425 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 107,220 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 110,095 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 112,625 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 119,535 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة السادسة بسعر 132,763 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة السابعة بسعر 135,639 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كيلومتر في الساعة.

وتتوفر تتوفر كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 96,023 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 102,463 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 106,488 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 116,263 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 135,123 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 151,223 ريال

كيا سبورتاج موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 159,273 ريال

تويوتا راف فور

تويوتا راف فور موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا راف فور موديل 2023 على عدة خيارين من المحركات:

المحرك الأول: يعمل بمنظومة هجينة "هايبرد" ، رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 219 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 225 نيوتن، مع ناقل حركة أوتوماتيك، دفع رباعي، وتبلغ السرعة القصوى نحو 200 كيلومترا في الساعة، وتسارع 0-100 في 7 ثوان.

المحرك الثاني: سعة 2000 سي سي، يضخ قوة تبلغ 170 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 207 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT، دفع رباعي، وتتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود 9 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 200 كيلومترا في الساعة، وتسارع 0-100 في 9.5 ثانية.

أسعار السيارة تويوتا راف فور موديل 2023 في السعودية:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 97,750 ريال.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 104,300 ريال.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 116,265 ريال.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 119,945 ريال.

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 123,165 ريال.

الفئة السادسة بقيمة قدرها 131,675 ريال.

الفئة السابعة بقيمة قدرها 144,900 ريال.

الفئة الثامنة بقيمة قدرها 151,455 ريال.

نيسان باثفايندر

نيسان باثفايندر موديل 2023

تستمد السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 قوتها من محرك يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، سعة 3500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن/متر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 190 كيلومتر في الساعة، كما تتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8 ثوان فقط.

أسعار السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023:

الفئة الأولى بقيمة قدرها 162,999 ريال.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 177,199 ريال.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 189,199 ريال.

فورد ايدج

فورد ايدج موديل 2023

حصلت السيارة فورد ايدج موديل 2023 على محرك يضخ قوة تصل الى 250 حصانا، سعة 2000 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 373 نيوتن/متر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 69.6 لتر.

أسعار السيارة فورد ايدج موديل 2023 :

يبلغ سعر السيارة فورد ايدج موديل 2023 نحو 144,000 ألف ريال