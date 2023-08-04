من أسبانيا| أسماء جلال تظهر بإطلالة جريئة.. شاهد

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة صيفية متميزة مرتدية فستان مكشوف الصدر وطويل باللون الوردي، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها من رحلتها الاخيرة بإسبانيا.

وهنأت الفنانة أسماء جلال، الفنان أمير المصري بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت صورة تجمعهم معا، وكتبت:"عيد ميلاد سعيد لأعظم شخص في العالم وأكثرهم طموحًا. اتمنى ان تتحقق كل احلامك".

أثار ظهور الفنان أمير المصرى والفنانة أسماء جلال، في مكان واحد، حالة من الجدل الواسع الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذى دفع الكثير من محبيهما إلى الحديث عن علاقة ارتباط عاطفى تجمعهما.

وأضاف أمير المصرى: “رواد السوشيال ميديا فى كثير من الأحيان يحبون اكتشاف بعض الأمور ولكنها غير صحيحة، ولست الأول أو الأخير الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات”.