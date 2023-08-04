عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصادم نصف نقل وتروسيكل يُنهي حياة طفل في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى طفل في بداية العقد الثاني من العُمر؛ مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة نصف نقل به أثناء قيادته "تروسيكل"، على الطريق الفرعي دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة طفل؛ إثر تعرضه لحادث تصادم نصف نقل و"تروسيكل".

موظفة تُنهي حياتها بقرص الموت في سوهاج

خلال 15 يوما.. تحرير 3246 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة المدعو "جاد الكريم ع.م- 18 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية"، اختلت عجلة القيادة بيده؛ ما أدى إلى انحرافه وإصطدامه بدراجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو "عبد الرحمن م.م.أ- 11 سنة- ويقيم بذات الناحية".

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برديس المركزي، وأفاد قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو "عبد البادي م.م.أ- 17 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بمضمون ما تقدم، وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج البلينا تروسيكل نصف نقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

عقوبات رادعة تنتظر تجار العملة في السوق السوداء

محامية وصديق عمره.. مفاجأة بأمر إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل

بحاجة لفرصة واحدة.. تعليق مثير من الصحافة البرتغالية على مشهد رونالدو وشيكابالا

موضوعات متعلقة

شغلك «أون لاين»|محافظ سوهاج يُعلن الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل

ترشيحاتنا

أرقام باهظة.. روسيا تضاعف الإنفاق الدفاعي في وقت صعب

مباحثات مصرية تركية لإنشاء مصنع مصنع للصناعات المغذية  للسيارات.. تفاصيل

10 مواجهات قوية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

3000 جنيه للجرام.. ماذا ينتظر أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد قرار المركزي؟

البحوث الإسلامية ينظم قافلة من وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف في سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

توقفوا عنها فورا.. أخطاء شائعة أثناء طهي البيض

لو خايفة من الجواز والرجالة.. اعرفي الأسباب والحل

فيديو

إعلان ساخر.. الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بضم لاعب طائرة الأهلي

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

مشهد أوجع القلوب .. حقيقة فيديو الفتاة الصغيرة والأسانسير / فيديو جراف

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ