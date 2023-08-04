تصادم نصف نقل وتروسيكل يُنهي حياة طفل في سوهاج

لقى طفل في بداية العقد الثاني من العُمر؛ مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة نصف نقل به أثناء قيادته "تروسيكل"، على الطريق الفرعي دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة طفل؛ إثر تعرضه لحادث تصادم نصف نقل و"تروسيكل".

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة المدعو "جاد الكريم ع.م- 18 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية"، اختلت عجلة القيادة بيده؛ ما أدى إلى انحرافه وإصطدامه بدراجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو "عبد الرحمن م.م.أ- 11 سنة- ويقيم بذات الناحية".

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برديس المركزي، وأفاد قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو "عبد البادي م.م.أ- 17 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بمضمون ما تقدم، وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفي الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.