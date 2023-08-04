عبد الغني هندي: المحتوى الديني على مواقع التواصل الاجتماعي تحول إلى تجارة

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العالم أصبح غرفة واحدة، بسبب التكنولوجيا، وسرعة انتقال المعلومات، متابعا: ما يقدم نت معلومات دينية على وسائل التواصل الاجتماعي لا يتجاوز ال3% فقط.



وأضاف عبدالغني هندي خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، الذي تقدمه الإعلامية هند النعساني، والذي برأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن معظم المعلومات المنتشرة الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي خاطئة، 80% من المعلومات الدينية مجهولة المصدر وغير صحيحة.

واسترسل: معظم مواقع التواصل الاجتماعي لا تقدم الإسلام بالشكل الحضاري، ولابد أن ننشر المفهوم الاسلامي الصحيح داخل الاطفال منذ الصغر.



وأكمل: المحتوى الديني تحول إلى تجارة، من خلال الاعتماد على الكذب والخداع، لجذب المتابعين، متابعا: " الأولاد عايزين يبقوا صانعين محتوى بسبب مواقع التواصل الإجتماعي".