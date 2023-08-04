استطلاع: أنصار نتنياهو وجانتس يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية

ذكرت قناة كان العبرية صباح يوم الجمعة أن استطلاعاً للرأي أظهر تأييد ناخبي الليكود ومعسكر الدولة يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" ونشرت نتائجه صباح اليو: لو أجريت الانتخابات اليوم فسيحافظ حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني جانتس على قوته كأكبر حزب بـ 30 مقعدًا، بينما يحصل حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو على 27 مقعدًا، أي بمقعد واحد أقل من الاستطلاع السابق.

وبحسب الاستطلاع الذي اجراه معهد "لازار للدراسات"، يفقد الائتلاف الحالي الأغلبية البرلمانية لصالح كتل المعارضة، وعدد نوابه 53 نائباً مقابل 67 نائبا قد تحصل عليها أحزاب المعارضة مجتمعة.

ولو جرت الانتخابات اليوم، فسيحافظ حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد بـ 16 مقعدا. أما الأحزاب المتدينة مثل "شاس" و"يهودوت هتوراة"، فتحافظ على قوتها مع 9 و7 مقاعد على التوالي.

اما القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس فستحصل على 6 مقاعد، بينما يحافظ كل من حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن جفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش و"ميرتس" و"يسرائيل بيتينو" على قوتهم ويحصل كل منها على 5 نواب.

أما قائمة الجبهة والعربية للتغيير بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي فتحصل على خمس مقاعد أيضا، بينما حزب العمل والتجمع لا يتخطيان نسبة الحسم وفقا للاستطلاع.

كما يظهر الاستطلاع ان غالبية ناخبي كل من حزب "الليكود" و"معسكر الدولة" يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية ونسبتهم 55٪ من الليكود و62٪ من "معسكر الدولة". في المقابل، فإن غالبية ناخبي "يش عتيد" يرفضون الفكرة ونسبتهم 61٪ مقابل 34٪ يؤيدونها.