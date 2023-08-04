بث مباشر.. التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

نقل التليفزيون المصري ، شعائر صلاة وخطبة الجمعة، اليوم، من مسجد النور بالعباسية ، وتنقل الصلاة على القنوات الخاصة والإذاعة المصرية.
ويتلو قرآن الجمعة ، القارئ الشيخ قطب الطويل ، ويلقي خطبة الجمعة ، الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف.
وحددت وزارة الأوقاف ، موضوع خطبة اليوم الجمعة ، لتكون تحت عنوان "الحمد في الكتاب والسنة".
ونشرت وزارة الأوقاف ، موضوعات خطب الجمعة لشهر أغسطس ٢٠٢٣م ، والتي يتوجب على خطباء المساجد الالتزام بها في كل خطبة جمعة.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن موضوعات خطب شهر أغسطس على النحو التالي:
- الجمعة الأولى 4/ 8/ 2023م : الحمد في القرآن والسنة.
- الجمعة الثانية 11 /8 /2023م : اسم الله الولي.
- الجمعة الثالثة 18 /8/ 2023م : اسم الله الرحيم.
- الجمعة الرابعة 25/ 8/ 2023م : قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.