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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: تمام الحمد أن تحمد الله على أنت ما فيه وتبذل ما في طاقتك

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أحد الناس مر على رجل مقطوع اليدين والقدمين يجلس ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من الخلق وفضلني عليهم تفضيلا،  فقال الرجل: أعمى وأبرص ومشلول فمما عافاك؟،  فقال: جعل لي لسانا ذاكرًا، وقلبا شاكرًا، وبدنًا على البلاء صابرًا، اللهم ما أصبح بي من نعمة، أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، قال تعالى : “ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ”.

الحمد في الكتاب والسنة

وأشار وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها تحت عنوان: "الحمد في الكتاب والسنة"، إلى أن هناك من الابتلاء ما نعلمه وهناك من الأمراض، موضحاً أنه من فوائد الحمد ما ذكره الحديث الشريف: مما من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثلما قال، أو زاد".

 

وشدد وزير الأوقاف على أن تمام الحمد أن تحمد الله على أنت ما فيه، ثم العمل، لافتاً أن ما في يدك أن تفعله ابذل أقصى طاقتك فيها، وما في يد الله وليس في يدك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفوض الأمر لله وارض بما قسمه لك.

افتتاح 15مسجدًا اليوم الجمعة 

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى تم افتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 4 / 8 / 2023م،منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 50 مسجدًا منها 40 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10مساجد صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
1.  كلوتة – عزبة كلوتة –المراشدة - الوقف
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2.  الشهايبة – الربع – تمي الأمديد
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
3.  السلام محلة كيل – مركز أبو حمص 
4.  عزبة العمدة القبلية – الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى
5.  الكوم الأحمر – زاوية نعيم – أبو حمص
6.  الرحمن – عزبة لاشين - الدلنجات

مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
7.  أولاد فهمي – بعبش – طامية 
8.  الر حمة – كحك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
9.  الجديد – الورق – سيدي سالم شرق
10.  الرحمن – قرية 18 الأبعادية - الحامول
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
11.  الرحمة – كفر النصيري – هربيط – أبو كبير
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
12.  التوحيد – نجع أبو رجل- مركز العسيرات

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
1.  أبو الليف – حي السويس
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2.  الرحمن – زليتم – نجع حمادي
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
3.  النور – كفر دفرية –كفر الشيخ

القرآن الكريم أقدس مقدساتنا والتطاول عليه جريمة عنصرية

فيما أدانت الأوقاف في وقت سابق، مسألة تكرار حرق المصحف في السويد والدنمارك تستدعي تحركًا سريعًا من الدولتين لمنع تلك الإساءات وتعديل أي قوانين تدعم وتغزي الكراهية الدينية وتسمح بالإساءة للمقدسات الدينية لجميع الأديان تفاديًا لصراعات دينية لو فتح بابها وأفلت الأمر من يد العقلاء فإنها لن تبقي ولا تذر. 

وقال وزير الأوقاف، ليعلم الجميع أن المسلمين أمة قد ينفد صبر أبنائها وأن ما يحدث في هاتين الدولتين من تجاوز يمثل أقصى استفزاز لمشاعرهم وأبلغ تطاول على مقدساتهم مما يستدعي التنبيه بحسم لخطورة عواقب هذا التمادي. 

وتابع: إنه لعجب صمت تلك المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية التي تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان ونبذ العنف والكراهية، مما يفقدها مصداقيتها لدى المسلمين جميعًا ويشعرهم بالغبن والظلم وازدواجية المعايير والكيل بألف كيل، مديناً بشدة ونشجب بقوة تلك الإساءات ونحذر من عواقبها على السلم العالمي في عالم بات شبه ممزق لا يحتمل مزيدًا من الصراعات ولا سيما الدينية منها.

وشدد على أن القرآن الكريم أقدس مقدساتنا والتطاول عليه جريمة عنصرية، ولن نسمح بالتطاول عليه أو التجاوز في حقه أو الإساءة لديننا ورسولنا الكريم مادام فينا نفس واحد نتنفسه.

الأوقاف وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الحمد في الكتاب والسنة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وزارة الأوقاف خطبة الجمعة مسجد السيدة نفيسة القران الكريم

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