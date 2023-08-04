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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أفضل ماسك لشدّ الوجه.. تعرف عليه

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أفضل ماسك لشدّ الوجه ما يلي :-

·ماسك الأرز والملفوف تُحارب أوراق الملفوف التجاعيد، أما الزيوت فتمنحها الترطيب اللازم، ولتحضير هذا الماسك يتم اتباع الخطوات الآتية:
المكونات: ورقتان أو ثلاث أوراق من الملفوف. ملعقتان كبيرتان من دقيق الأرز. بضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت اللوز.

الطريقة: تُطحن أوراق الملفوف، ومن ثم تُخلط بباقي المكونات. عند الحصول على عجينة، توضع على الوجه وتُترك حتى تجف. يُغسل الوجه بالماء الفاتر.

· ماسك الموز يمتاز الموز بأنه غني بالدهون التي تُرطب البشرة، كما أنه يُحسّن مرونة الجلد، مما يُؤدي إلى شد البشرة، ويُضاف العسل وزيت الزيتون إلى هذا الماسك لترطيب البشرة كما أن كلاهما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، والتي من شأنها إصلاح الخلايا التالفة، ولتحضير هذا الماسك يتم اتباع ما يأتي:

المكونات: نصف ثمرة من الموز الناضج. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة: يُهرس الموز جيّداً، حيث يتم التخلص من الكتل. يُضاف كل من العسل وزيت الزيتون. يُترك الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة. يُغسل الوجه بالماء البارد. تُكرر الطريقة مرة إلى مرتين في الأسبوع.

·  ماسك البيض البيض هو أكثر المواد شيوعاً لشد الجلد، ويُضاف لهذا الماسك الزبادي الذي يُخلص البشرة من العيوب، إلى جانب السكر الذي يعمل بمثابة مُقشر طبيعي للبشرة، ويُزيل خلايا الجلد الميتة، مما يقاوم علامات تقدم السن المبكرة في الوجه، ولتحضير هذا الماسك يتم اتباع الخطوات الآتية:

المكونات: بياض بيضة واحدة. ملعقة كبيرة من الزبادي. 1/8 ملعقة صغيرة من السكر.

الطريقة: يُؤخذ بياض البيض، ويُخلط بالزبادي والسكر. يوضع الماسك على الوجه ويُترك حتى يجف. يُغسل الوجه بالماء الفاتر. تُكرر الطريقة مرة واحدة كل أسبوع، وستظهر النتيجة خلال بضعة أسابيع.

· ماسك الشوفان يمتص دقيق الشوفان جميع الشوائب والأوساخ من الجلد، كما أنه يُهدئ البشرة ويحميها من أضرار الجذور الحرة بفضل احتوائه على مضادات للأكسدة، أما العسل فإنه يمنع علامات تقدم السن التي تظهر على الوجه، ويُحضر هذا الماسك حسب الطريقة الآتية:
المكونات: ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان. ملعقة كبيرة من دقيق الحمص. ملعقة صغيرة من العسل. كمية من ماء الورد.

الطريقة: تُخلط المكونات جيّداً لحين الحصول على عجينة. يوضع القناع على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق. يُغسل الوجه بالماء. تُكرر الطريقة مرة واحدة في الأسبوع.

السن المبكرة الشوفان بياض بيضة زبادي

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