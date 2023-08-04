أمن الغربية يكثف جهوده لحل لغز العثور علي جثة شاب بحظيرة مواشي بالكمالية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب يدعي عبد الله سرور في العقد الثاني من عمره بها طعنة في الرقبة وملقاة في حظيرة لتربية المواشي بجوار منزله بقرية الكمالية بمركز المحلة.



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة حول ورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة شاب بها طعنة في الرقبة بسلاح ابيض ملقاه بحظيرة مواشي بجوار منزله .

كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان الجثمان لشاب يدعي عبد الله سرور في العقد الثاني من عمره وتم نقل الجثمان الي مستشفى المنشاوي بطنطا لتوقيع الكشف الطبي من قبل الطب الشرعي.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.