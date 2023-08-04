الإعلامي الصغير بالمنتدى الثقافي لطلائع دمياط

واصلت شعبة طلائع المنتدى الثقافي بدمياط، لقاؤها الأسبوعي بمركز شباب استاد دمياط إدارة دمياط وإشراف إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط .

حرص المدرب على عرض و تقديم أفكار البرامج الاعلامية الشاملة، التي تدرب عليها الطلائع خلال العام الماضي، شملت البرامج " مذيع، ومراسل تليفزيوني، وصحفي، ومعلق رياضي، ورسام كاريكاتير، ومعد برامج، ومصور، ومهنس صوت، ومهندس ديكور، ومونتير، وماكيير، واضاءة، وكاتب مقال، وسيناريست. وقدم أعضاء الشعبة أفكار جديدة لبرامج وقاموا بشرح الفكرة لبقية الأعضاء ، حتى يتم تنفيذها في أقرب وقت.

تهدف فكرة الاعلامى الصغير إلى صقل مهارات الأطفال وادخالهم عالم التقديم التلفزيوني لإنشاء جيل من المذيعين والمذيعات من مقتبل العمر إلى أن يصلوا مرحلة الابداع عند الكبر.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.