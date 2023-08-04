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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا: أرقام قياسية بالجملة في بطولة كأس العالم للسيدات

صدى البلد

سجلت بطولة كأس العالم للسيدات المقامه حالياً باستراليا ونيوزلندا وتستمر حتي 20 أغسسطس الجاري أرقاماً قياسية خاصة في عدد الحضور الجماهيري او نسب المشاهدة عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقيمة.

وقال فيفا إن البطولة سحب البساط وقلوب عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم مع ختام دور المجموعات .

ونجحت منتخب نيجيريا في أن يكون أول بلد أفريقي يتأهل إلي دور الــ16 من دون تكبّد أي هزيمة، بينما كان منتخب المغرب الأول في تحقيق فوزين متتاليين والحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين.

كما حظيت البطولة في دور المجموعات بحضور جماهيري طاغي جعلها النسخة الأفضل والأعظم علي الطلاق ، حيث كان الحضور الجماهيري بنسبة  24.476 متفرجاً في المباراة الواحدة، أي أكثر بنسبة 29% من المشجعين الذي تواجدوا في فرنسا عام 2019.

كما وصل عدد التذاكر المباعة حتي إنتهاء مباريات دور المجموعات مليون و715 ألف تذكرة متخطياً بذلك كلّ التوقعات، ففي  أوتياروا نيوزيلندا، تحطّم الرقم القياسي لعدد المشجعين في مباراة لكرة القدم، سواء عند الرجال أو النساء، مرتين في 12 يوماً: المرة الأولى في المباراة الافتتاحية والمرة الثانية في المباراة التي جمعت البرتغال بمواجهة الولايات المتحدة الأميركية عندما سُجّل رقم قياسي جديد بحضور 42.958 مشجعاً. وفي أستراليا، شهدت البطولة رقماً قياسياً جديداً لعدد الحضور في مباراة واحدة لكرة القدم للسيدات، إذ حضر 75.784 مشجعاً المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف وجمهورية إيرلندا.

وسجلت البطولة ارقاماً قياسية أخري، منها أن هناك 4.71 مليون أستراليّ  شاهدوا مباراة منتخبهم ضدّ كندا، فأصبحت هذه المباراة البرنامج صاحب أعلى نسبة مشاهدة على القناة السابعة هذه السنة، وفي أوتياروا نيوزيلندا، شاهد 1.88 مليون نسمة البطولة، أي ما يعادل ثلث عدد السكان. ‎وفي كولومبيا، حققت المباراة الأولى للمنتخب نسبة مشاهدة تتفوق بثلاثة أضعاف على النسخة السابقة من بطولة كأس العالم للسيدات (2.84 مليون)، وهي أعلى من نسبة مشاهدة جميع المباريات في بطولة كأس العالم قطر 2022 باستثناء المباراة النهائية. 
‎أمّا في جمهورية الصين الشعبية، فقد سُجّل رقم قياسي عالمي لنسبة مشاهدة مباراة واحدة، حيث حضر 53.9 مليون نسمة المباراة التي جمعت بين منتخبهم والمنتخب الإنجليزي، وفي الولايات المتحدة الأميركية، شاهد 6.43 مليون شخص مباراة المنتخب الأميركي ضد هولندا، وهي النسبة الأعلى في التاريخ لحضور مباراة في دوري المجموعات.

ووصل عدد زوار منصة فيفا الي 22 مليون مستخدم في 15 يوماً فقط بمعدل 2.4 مليون زائر في اليوم لقنوات بطولة كأس العالم للسيدات، ويفوق هذا الرقم عدد الزوار الذين دخلوا الموقع طوال فترة النسخة السابقة من البطولة. 

كما استقبل مهرجان المشجعين في الدولتين المضيفتين للبطولة اكثر من 400 ألف مشجع  لمشاهدة المباريات، مع تحقيق سيدني/كاديغال الرقم الأعلى في اليوم الواحد بحضور 17.756 مشجعاً.

‎وشارك 5000 متطوع لدعم مختلف المواقع المستضيفة للبطولة، وقد ساهموا بشكل كبير في بثّ الحياة في أعظم نسخة من بطولة كأس العالم للسيدات .

كأس العالم للسيدات باستراليا ونيوزلندا الحضور الجماهيري القنوات الفضائية المنصات الرقيمة

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