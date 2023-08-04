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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخصائي طب نفسي يفجر مفاجأة عن عدد مدمني الإنترنت بمصر

عدد مدمني الإنترنت
عدد مدمني الإنترنت بمصر

قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين، أخصائي الطب النفسي، إن من سلبيات الإنترنت والسوشيال ميديا وآثاره الجانبية، ظهور ما يسمى بإدمان السوشيال ميديا، وإدمان الإباحية، وظهور شخصيات غير سوية مهووسة بالتريند، كانوا محدودين وسط مجتمعهم، ثم تحولوا لنجوم يحققون انتشارًا واسعًا.

وأضاف الدكتور إبراهيم مجدي حسين، أخصائي الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامي محمد الباز، أن مواقع التواصل الإجتماعي ساعدت على ظهور اضطرابات شخصية شديدة، مثل شخصيات هستيرية وشخصيات حدية، استغلوا السوشيال ميديا لتحقيق مكاسب.

وتابع الدكتور إبراهيم مجدي حسين، أخصائي الطب النفسي، أن بعض الدول مثل الصين وكوريا يريدون إدراج إدمان الإنترنت ضمن الأمراض النفسية، لكن الولايات المتحدة ودول أوروبا لا يريدون إدراجه، لافتا إلى أنه لا توجد دراسات عن عدد مدمني الإنترنت، لكن بشكل تقديري ووفقًا للأعراض سالفة الذكر، عدد مدمني الإنترنت لن يقل عن 10% من الطلاب، أي أكثر من 10 ملايين مدمن إنترنت يقضون عدد ساعات كبيرة.

إبراهيم مجدي حسين الطب النفسي سلبيات الإنترنت الانترنت إدمان السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي اضطرابات شخصية

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