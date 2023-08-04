الباز لوزير التعليم: استبعاد أصحاب الوزن الزائد من مسابقة المعلمين حكم بالإعدام

قال الإعلامي محمد الباز، إن تمتع موظفي الدولة، بلياقة بدنية وحيوية، أمر كلنا نتمناه، لكن ليس كل الوظائف تتطلب أن تتوفر فيها هذه الشروط بنسبة 100%.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن دوافع الدولة فيما تفعله، قد تكون نبيلة، وأنها تريد الموظفين أصحاء، لكن قرار استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من المرحلة الأولى لمسابقة الـ30 ألف معلم، رغم نبل مقاصده مآلاته على الأرض مؤذية، وهذا لا يرضى الرئيس ولا رئيس الوزراء.

وتابع: "هذا القرار لا يمكن يتحمل رضا حجازي مسئوليته بمفرده، واستبعاد مدرس كفء نجح في كل الاختبارات الرياضية والنفسية، والأمور المعرفية، لأن وزنه زائد، بمثابة إصدار حكم بالإعدام على أصحاب الوزن الزائد".

وأكمل : "بصوت كل المدرسين الذين أهانهم الوزير، وأزعجهم، أطالب الدولة بالتراجع عن القرار، ونخلينا رفقاء ببعض، وبدلا من استبعادهم، نساعدهم ببرنامج لفقدان الوزن، لأنهم أيضًا يريدون أن يكون أصحاء، وقرار استبعادهم مؤذي جدًا، ويدمر حياتهم".