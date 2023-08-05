غداً السبت.. فصل الكهرباء عن 6 مناطق بمركز أبوتشت

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، التابعة لمحافظة قنا ، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي، عن عدد من المناطق بنطاق مركز أبوتشت غداً السبت الموافق ٥ / ٨ / ٢٠٢٣.

و أوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ، بأن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ فى تمام الساعة الرابعة صباحاً و يستمر حتى الساعة السابعة صباحاً، لإجراء أعمال صيانة للمغذيات الكهربائية.

و أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ، إلى أن المناطق التى سوف يتم فصل التيار الكهربائى عنها تشمل مناطق" أبوتشت ٢، السليمات وتوابعها، عزبة البوصة وتوابعها، العوامر الغربية وتوابعها، الظهير الصحراوى، عزبة البوصة وتوابعها".

و أضاف بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأنه سوف يتم إعادة التيار الكهربائي، فور الانتهاء من أعمال صيانة المغذيات الكهربائية.

و طالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، القطاعات الخدمية و الحكومية و المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، لحين عودة التيار مرة أخرى.



