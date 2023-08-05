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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب تنس الطاولة بالبطولة العربية بالعراق وحصد 17ميدالية

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية، للاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة المحاسب معتز عاشور ولمنتخبنا الوطني والجهاز الفني والإداري؛ لفوزه بالبطولة العربية وتحقيق المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، والتي أُقيمت بمدينة السليمانية بالعراق.


استطاع المنتخب المصري الهيمنة علي مجربات البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها بحصد (١٧) ميدالية متنوعة كالتالي (١١) ميدالية ذهبية و (٤) ميداليات فضية و(٤) ميداليات برونزية.


أكد الدكتور أشرف صبحي،، على دعم الحكومة المصرية لرياضة تنس الطاولة والرياضات الأخرى، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطويرها وتحقيق الإنجازات في المنافسات الدولية، كما أشاد بإنجازات المنتخبات المصرية في هذه الرياضة والتي حققت العديد من الإنجازات الرياضية على مستوى العالم


وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.


وجاءت نتائج مسابقات الفردي كالتالي،  في مرحلة ١١ سنة ناشئات فوز اللاعبة ملك صلاح بالميدالية الذهبية وفوز اللاعبة جومانا طارق بالميدالية الفضية، وفي مرحلة ١٣ سنة ناشئات فوز اللاعبة فريده ثابت بالميدالية الفضية وفوز اللاعبة فريدة حسين بالميدالية البرونزية، و١٣ سنة ناشئين فوز اللاعب يحيى عمرو بالميدالية الذهبية، وفي مرحلة ١٩ سنة ناشئات فوز اللاعبة مريم يونس بالميدالية الذهبية.


يذكر أن المنتخب المصري شارك منافسات تحت 11 و13 و19 سنة على صعيد الناشئات، وبمنافسات تحت 11 و13 سنة على صعيد الناشئين.

الشباب والرياضة تنس الطاولة البطولة العربية السليمانية العراق

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