عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرضى السكري يمتنعون.. أضرار تناول العنب بكثرة

العنب
العنب

تناول العنب بشكل عام هو جزء صحي من نظام غذائي متوازن. إلا أنه إذا تم تناول العنب بكثرة،وفقا لما نشره موقع هيلثي قد يحدث بعض الآثار الجانبية السلبية، وتشمل ما يلي:

زيادة الوزن: العنب غني بالسكريات الطبيعية، وعند تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

مشاكل الهضم: تناول كميات كبيرة من العنب يمكن أن يسبب مشاكل هضمية مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.

ارتفاع مستوى السكر في الدم: بسبب احتوائه على السكريات الطبيعية، قد يؤدي تناول العنب بكميات كبيرة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وهذا قد يكون خطيرًا لأشخاص يعانون من مرض السكري.

تفاعلات تحسسية: بعض الأشخاص قد يكونون حساسين للعنب وقد يعانون من تفاعلات تحسسية مثل الطفح الجلدي والحكة والاحمرار.

مشاكل في الأسنان: حموضة العنب يمكن أن تؤثر على صحة الأسنان وتسبب تآكل الطبقة الميناية.

للحفاظ على فوائد العنب وتجنب الآثار السلبية، يُنصح بتناوله بشكل معتدل كجزء من نظام غذائي متنوع ومتوازن. كما يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية إذا كنت تعاني من حالات صحية محددة أو لديك قلق بشأن تناول العنب.

أضرار تناول العنب بكثرة ارتفاع مستوى السكر الحكة والاحمرار الانتفاخ والغازات الاثار الجانبية السكر في الدم السكريات الطبيعية الطفح الجلدي رتفاع مستوى السكر ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

سحب رعدية في عز الصيف|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة الساعات المقبلة

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

الزمالك يكشف حقيقة إيقاف قيده الجديد بسبب نداي

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

موضوعات متعلقة

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

9 سنوات من الإنجازات| الزراعة تستحوذ على نصيب الأسد من مشروعات السيسي

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

ترشيحاتنا

طارق الشناوي: سيناريو ع الزيرو ضعيف.. محمد رمضان مازال متعثرا كنجم سينمائي

تنخفض 30% .. أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

استمرار صرف معاشات أغسطس للمتخلفين عن الصرف خلال الايام الماضية

صحف الكويت| السيسي يؤكد دعم المسار السياسي في ليبيا ..ودول غرب أفريقيا تضع خطة لتدخل عسكري وشيك في النيجر

أخبار الفن| تفاصيل حفل محمد منير بالعلمين .. منة شلبي تنضم لـ " فرقة الموت "

كيف يغفر الله كل ذنوبك بصلاة مكتوبة واحدة؟.. بـ4 أمور عند أدائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لمرضى السرطان.. تطوير حبة لمنع تكاثر الخلايا

في واقعة غريبة.. سيدة تلقى مصرعها بسبب شرب الماء.. التفاصيل كاملة

بطريقة ساخرة.. مقطع فيديو لعروس مصرية تحي والدها وتشكره

لتجعله أكثر احتشاما.. كيف عدلت أنغام على التصميم الأصلي لفستانها بحفل جدة؟

فيديو

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ