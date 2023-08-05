مرضى السكري يمتنعون.. أضرار تناول العنب بكثرة

تناول العنب بشكل عام هو جزء صحي من نظام غذائي متوازن. إلا أنه إذا تم تناول العنب بكثرة،وفقا لما نشره موقع هيلثي قد يحدث بعض الآثار الجانبية السلبية، وتشمل ما يلي:

زيادة الوزن: العنب غني بالسكريات الطبيعية، وعند تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

مشاكل الهضم: تناول كميات كبيرة من العنب يمكن أن يسبب مشاكل هضمية مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.

ارتفاع مستوى السكر في الدم: بسبب احتوائه على السكريات الطبيعية، قد يؤدي تناول العنب بكميات كبيرة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وهذا قد يكون خطيرًا لأشخاص يعانون من مرض السكري.

تفاعلات تحسسية: بعض الأشخاص قد يكونون حساسين للعنب وقد يعانون من تفاعلات تحسسية مثل الطفح الجلدي والحكة والاحمرار.

مشاكل في الأسنان: حموضة العنب يمكن أن تؤثر على صحة الأسنان وتسبب تآكل الطبقة الميناية.

للحفاظ على فوائد العنب وتجنب الآثار السلبية، يُنصح بتناوله بشكل معتدل كجزء من نظام غذائي متنوع ومتوازن. كما يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية إذا كنت تعاني من حالات صحية محددة أو لديك قلق بشأن تناول العنب.