فشلة وغير مؤهلين.. خبيرة تربوية تهاجم أباطرة الدروس الخصوصية.. شاهد

أصبحت بيزنس..

قالت الدكتورة بثينة كشك الخبير التربوي والتعليمي، إن أساطير وأباطرة الدروس الخصوصية ليس لهم أي دور في مجاميع طلاب الثانوية العامة، لافتة إلى أنهم غير مؤهلين ولا مدربين على طرق الأسئلة الحديثة في الامتحانات.

وأضافت بثينة كشك خلال تصريحات لها على قناة الحدث اليوم، أن الدروس الخصوصية مشروع فاشل، متسائلة:" مين المعلم اللي يقدر يتعامل مع أكتر من 300 طالب في السنتر ويخليه يقدر يبدع ويبتكر".

الدروس الخصوصية أصبحت بيزنس

تابعت الخبير التربوي والتعليمي، :"أعرف واحد مش مدرس ومن أباطرة الدروس الخصوصية راسب في تانية طب 3 سنوات ": الدروس الخصوصية أصبحت بيزنس".

