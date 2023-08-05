جنوب أفريقيا تحظر الصيد لمدة 10 سنوات قرب محميات البطريق

أعلنت جنوب إفريقيا أنها ستفرض حظرا لمدة 10 سنوات على الصيد بالقرب من محميات البطريق في لإنقاذه من الانقراض.

وقالت وزيرة البيئة بجنوب إفريقيا باربرا كريسي، في مؤتمر صحفي إن البطريق الأفريقي المهدد بالانقراض بشدة والمتوطن في جنوب إفريقيا وناميبيا يوشك على الانقراض بحلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت كريسي "لقد اتخذت قرارا بتطبيق قيود الصيد في المياه حول محميات البطريق لمدة 10 سنوات على الأقل".

سيشمل حظر الصيد ست مناطق تتواجد بها طيور البطريق، بما في ذلك جزيرة روبن وجزيرة بيرد.

وأوضحت وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا، أن قرار حظر الصيد جاء على خلفية تقرير خبير وستتم مراجعته بعد ست سنوات من التنفيذ وجمع البيانات.