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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ميزانية السعودية تسجل عجزاً في الربع الثاني من العام بـ5.26 مليار ريال

صدى البلد

أصدرت وزارة المالية السعودية تقريرها لميزانية المملكة للربع الثاني والنصف الأول من العام 2023.

هذا وسجلت السعودية في الربع الثاني إيرادات بـ 314.8 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت حوالي 320 مليار ريال، لتسجل الميزانية بذلك عجزاً بـ 5.26 مليار ريال.

هذا وتراجعت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من العام 2023 بـ 28% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي إلى 179.74 مليار ريال، وارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بـ 63% إلى 16.68 مليار ريال في الربع الثاني 2023 على أساس سنوي.

وبالتالي فقد تراجعت الإيرادات في الربع الثاني من العام 2023 بـ 15% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022 عندما وصلت إلى 314.8 مليار ريال.

وبالانتقال إلى المصروفات، فقد ارتفعت مصروفات المنح بـ 101% في الربع الثاني على أساس سنوي إلى 2.73 مليار ريال، وتراجعت مصاريف استخدام السلع والخدمات بـ 5% إلى 65.34 مليار ريال.

وبالحديث عن النصف الأول من العام، فقد سجلت الميزانية إيرادات بـ 595.7 مليار ريال، مقابل مصروفات بـ 603.9 مليار ريال، لتسجل ميزانية المملكة عجزاً بـ 8.17 مليار ريال.

هذا وتراجعت الإيرادات النفطية في النصف الأول 2023 بنسبة 17%  مقارنة بالنصف المناظر من العام الماضي لتصل إلى 358.3 مليار ريال، وارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بـ 66% مقارنة بالنصف الأول من  العام 2022.

وبالانتقال إلى مصروفات النصف الأول، فقد ارتفعت مصروفات المنح بـ 90% على أساس سنوي، وارتفعت مصاريف الأصول غير المالية بـ 37% إلى 69.4 مليار ريال.

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