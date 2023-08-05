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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بريطانيا: الهجوم على "أولينيجورسكي جورنياك" ضربة كبيرة للأسطول الروسي بالبحر الأسود

السفينة أولينيجورسكي
السفينة أولينيجورسكي جورنياك

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع البريطانية، قالت اليوم السبت، إن الهجوم على السفينة أولينيجورسكي جورنياك يشكل ضربة كبيرة لأسطول البحر الأسود الروسي.

وأضافت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، أن السفينة التي يبلغ وزنها 3 آلاف و600 طن وطولها 113 مترًا هي أكبر سفينة روسية تتعرض لدمار جسيم منذ غرق الطراد موسكافا في أبريل 2022.

وذكرت أن سفينة الإنزال التابعة للبحرية الروسية تعرضت بشكل شبه مؤكد لأضرار جسيمة الأسبوع الماضي، بعد أن تم الهجوم عليها بالقرب من قاعدة نوفوروسيسك التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.

وقالت الوزارة إن صور السفينة تشير إلى أنه جرى اختراق عدة مقصورات مانعة لتسرب المياه فيها، أو أن جهود الطاقم للسيطرة على الضرر الذي تعرضت له نتيجة للهجوم لم تكن فعالة.

بريطانيا أولينيجورسكي جورنياك أسطول الروسي القاهرة الإخبارية وزارة الدفاع البريطانية البحر الأسود

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