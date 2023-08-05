السجن 3 أعوام لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

أصدرت محكمة باكستانية اليوم السبت، حكما بالسجن 3 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

ووجه عمران خان انتقادات لاذعة للجيش الباكستاني، بالقول إنه مرعوب من انتخابات يُتوقع إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري 2023.

وقال "خان" في حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الأول، أن باكستان يقودها "الفاشيين" بأنهم يقودون البلاد إلى "عصور الظلام".

وانتخب عمران خان في عام 2018 إلا أن البرلمان الباكستاني أطاح به العام الماضي قبل أن يكمل مدته في السلطة.