ارتفاع في أسعار الذهب وتصريحات مباشرة من الفيدرالي عن الفائدة.. تفاصيل

أصدر عدد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي تصريحات هامة بعد بيانات التوظيف الأقل من المتوقع التي ظهرت منذ ساعات.

وأيد رافييل بوستيك عدم حاجة الولايات المتحدة لأي رفع جديد لأسعار الفائدة الأمريكية.

وقال عضو الفيدرالي، رافييل بوستي، إن الفيدرالي عليه أن يبقي الفائدة في المنطقة المتشددة في عام 2024 كما هو الحال الآن.



وعبر بوستيك عن ارتياحه لأرقام التوظيف قائلًا إنها جاءت كما توقع، مشيرًا إلى أن الفيدرالي في طريقه لخفض التضخم إلى مستهدف الـ2%.



وأكد بوستيك أنه لم يعد هناك داع للمزيد من الرفع للفائدة في ظل تراجع سوق العمل في صورة معتدلة وجيدة.

وهو ما وافقه عليه عضو الفيدرالي، أوستان جولسبي، حيث قال أن بيانات التوظيف جاءت كما توقع بشكل مثالي.



وقال جولسبي إن هذه البيانات توضع أن سوق العمل يتراجع بعض الشيء لكنه لا يزال قوي جدًا.



وأبدى جولسبي رضاه عن آخر بيانات للتضخم وبالتحديد تضخم أسعار المنتجات.



وقال جولسبي إنه علينا التفكير أكثر في المدة التي سنترك فيها التضخم دون خفض أي ثابتًا.



وعلق أوستان على خفض فيتش للائتمان الأمريكي قائلًا أنه لا يحدث فارق.



وأنهى جولسبي تصريحاته بالحديث أن ما يحدث لسوق العمل هو توازن كان مطلوب حدوثه وقائلًا أنه يأمل في حدوث هبوط سلس للتضخم دون الإضرار بالاقتصاد الأمريكي.



وهبط الدولار الأمريكي بقوة بعد البيانات ليفقد 0.73% إلى 101.6 قبل الإغلاق الأسبوعي اليوم الجمعة.



وارتفعت عقود الذهب الآجلة (فيوتشرز) بـ 0.41% إلى 1976.9 دولارًا للأوقية. وصعدت العقود الفورية للذهب (سبوت) بـ 0.39% إلى 1941.66 دولارًا للأوقية.



وانهارت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل سنتين بـ 1.8% إلى 4.808%. وهبطت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات بـ 2.79% إلى 4.074%.



وارتفع النفط بقوة حيث صعد خام النفط إلى 83.00 دولارًا صعودًأ بـ 1.78% وصعد نفط برنت بـ 1.53% إلى 86.44 دولارًا.