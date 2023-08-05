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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد الجامعة العربية ينهي زيارته إلى موريتانيا للإعداد للقمة التنموية القادمة

السفير حسام زكي يرأس
السفير حسام زكي يرأس وفد الجامعة العربية

أنهي الوفد رفيع المستوى من الامانة العامة لجامعة الدول العربية زيارة استغرقت يومين الي موريتانيا برئاسة السفير حسام زكي الامين العام المساعد وذلك بهدف الوقوف على الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالتحضير لعقد مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والمزمع عقدها يوم ٧ نوفمبر المقبل.

وصرح السفير حسام زكي أن الوفد التقي خلال الزيارة بكل من وزير الخارجية الموريتاني ووزير التجارة والصناعة وكبار المسؤولين المعنيين بالاعداد للقمة حيث استمع الوفد الى الشرح المقدم في الامور اللوجستية وكذلك في استعراض اهم المبادرات والافكار المطروح بحثها في القمة التنموية. 

وأوضح في هذا الاطار أن الدورة المقبلة للمحلس الاقتصادي والاجتماعي في نهاية الشهر الجاري سوف تحسم معظم الامور التي ينتظر ان تطرح علي القمة في موريتانيا.

وأضاف السفير حسام زكي انه تم ايضا القيام بزيارات الى مركز المؤتمرات وترتيبات الاقامة للوفود العربية المشاركة في اعمال القمة، مشيرا الي أن الترتيبات في مجملها تعتبر مرضية وتبشر بعقد قمة ناجحة.

واختتم السفير زكي تصريحه بالاشارة الي ان مثل تلك الزيارات تعد اعتيادية قبيل عقد القمم العربية للتاكد من انسجام التحضيرات مع منهج الجامعة في عقد مؤتمراتها الهامة.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة العربية السفير حسام زكي الأمين القمة العربية جامعة الدول العربية مؤتمر القمة العربية وزير الخارجية الموريتاني السفير حسام زكي

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