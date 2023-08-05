عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

صدى البلد

أعلن مدرس الفيزياء في محافظة المنيا يدعى كيرلس القس عن منح الطالب كيرلس نوناي يعقوب الرابع على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بمحافظة المنيا سيارة هدية بمناسبة تفوقه.

شاهد الفيديو:

ونشر مدرس الفيزياء، فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر من خلاله هو يقوم بمنح الرابع على مستوى الجمهورية سيارة هدية.

وقال الدكتور كيرلس خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابة الشخصي، أن الهدف من اهداء الرابع على مستوى  الجمهورية سيارة هدية، هي التأكيد اننا بنقدر تعبه ومجهوده فضلا عن تشجيع الدفعات القادمة من طلاب الثانوية العامة من أجل السير على نفس النهج.


أضاف  أنه فخور جدا أن يكون الرابع على مستوى الجمهورية من طلابه مشيرا انه كان مثال للالتزام والانضباط على مدار العام الدراسي معقبا" فرحتي بيك متتوصفش"

وأشار، أن كيرلس حصل على النتيجة النهائية في مادة الفيزياء مؤكدا انا عمري ما انسي هذا الطالب الذي يعد نموذج يحتذى به في التفوق والأخلاق والالتزام.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

موضوعات متعلقة

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

إلغاء تظلمات الثانوية العامة | الحكومة تكشف الحقيقة والتعليم تؤكد نزاهة النتيجة

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

جماعات حقوقية تطالب لاوس بالإفراج عن المحامي الصيني المفقود

أحمد موسى عن مقر الرئاسة بالعلمين: مقر للحكم.. ولا يحمل اسم السيسي |فيديو

أوكرانيا تكشف أسباب منع حصولها على الأسلحة النووية مجددًا

الكشف عن هوية الفلسطيني منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب

رفع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية المتغيرة في بنكي مصر والأهلي

عربيات الغلابة.. 5 سيارات مستعملة أقل من 140 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

خاف على نفسك.. النوم بجانب الهاتف يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

فيديو

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ