طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

أعلن مدرس الفيزياء في محافظة المنيا يدعى كيرلس القس عن منح الطالب كيرلس نوناي يعقوب الرابع على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بمحافظة المنيا سيارة هدية بمناسبة تفوقه.

شاهد الفيديو:

ونشر مدرس الفيزياء، فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر من خلاله هو يقوم بمنح الرابع على مستوى الجمهورية سيارة هدية.

وقال الدكتور كيرلس خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابة الشخصي، أن الهدف من اهداء الرابع على مستوى الجمهورية سيارة هدية، هي التأكيد اننا بنقدر تعبه ومجهوده فضلا عن تشجيع الدفعات القادمة من طلاب الثانوية العامة من أجل السير على نفس النهج.



أضاف أنه فخور جدا أن يكون الرابع على مستوى الجمهورية من طلابه مشيرا انه كان مثال للالتزام والانضباط على مدار العام الدراسي معقبا" فرحتي بيك متتوصفش"

وأشار، أن كيرلس حصل على النتيجة النهائية في مادة الفيزياء مؤكدا انا عمري ما انسي هذا الطالب الذي يعد نموذج يحتذى به في التفوق والأخلاق والالتزام.