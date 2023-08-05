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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري.. الونش يحتفل بمرور 7 سنوات مع الزمالك

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

لهذا السبب.. الأهلي يرفض إلغاء العقوبات على أي لاعب

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن صدور قرار داخل النادي الأهلي بشأن عقوبات اللاعبين.

وكتب عبر فيسبوك: “خاص.. الأهلي يرفض إلغاء العقوبات على أي لاعب بالفريق بعد نهاية الموسم حفاظا على لوائح القلعة الحمراء”.

 

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

نفى مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات عن مباراة الأهلي والمصري، المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبر تويتر: “‏كالعادة تصريحات كاذبة ومزيفة علي لساني.. أنا مظهرتش في برنامجي من يوم المباراة ولم أصرح لأي وسيلة إعلامية بأي تصريح عن المباراة.. كلام كاذب وعاري تماماً عن الصحة وسأقوم بمقاضاة كل الوسائل الإعلامية والصفحات التي تنشر تصريحات كاذبة علي لساني”.

 

لسه الحكاية مكملة.. الونش يحتفل بـ 7 سنوات مع الزمالك

شارك محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “٧ سنوات داخل نادي الزمالك صاحب الفضل الكبير جدا في حياتي ولسه الحكاية مكملة”. 

أحمد حسن أبرز العناوين الأهلي والمصري النادي الأهلي تصريحات كاذبة مجدي عبد الغني نادي الزمالك

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