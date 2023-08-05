موجز السوشيال.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري.. الونش يحتفل بمرور 7 سنوات مع الزمالك

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن صدور قرار داخل النادي الأهلي بشأن عقوبات اللاعبين.

وكتب عبر فيسبوك: “خاص.. الأهلي يرفض إلغاء العقوبات على أي لاعب بالفريق بعد نهاية الموسم حفاظا على لوائح القلعة الحمراء”.

نفى مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات عن مباراة الأهلي والمصري، المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبر تويتر: “‏كالعادة تصريحات كاذبة ومزيفة علي لساني.. أنا مظهرتش في برنامجي من يوم المباراة ولم أصرح لأي وسيلة إعلامية بأي تصريح عن المباراة.. كلام كاذب وعاري تماماً عن الصحة وسأقوم بمقاضاة كل الوسائل الإعلامية والصفحات التي تنشر تصريحات كاذبة علي لساني”.

شارك محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “٧ سنوات داخل نادي الزمالك صاحب الفضل الكبير جدا في حياتي ولسه الحكاية مكملة”.