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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يوتيوبر شهير مهدد بالحبس في أمريكا لسبب صادم

يوتيوبر شهير مهدد
يوتيوبر شهير مهدد بالحبس بعد تسببه في اعمال شغب أمريكا

أطلق سراح اليوتيوبر الشهير Kai Cenat ، من حجز الشرطة بعد ساعات من اندلاع أعمال شغب في ساحة Union في مدينة نيويورك خلال توزيع هدايا Playstation 5s على المارة.  

شوهد اليوتيوبر الامريكي الشهير وهو يسير من المنطقة مع وجود الأمن ، لكنه لم يعلق على المراسلين الموجودين. 

كما أنه لم يعلق بعد على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به في أعقاب أعمال الشغب.

وألقت شرطة نيويورك القبض على 65 شخصًا ، 30 منهم من الأحداث ، خلال الفوضى التي حدثت بعد ظهر الجمعة في مانهاتن.

قال رئيس شرطة نيويورك جيفري مادري في مؤتمر صحفي إن سينات يواجه "على الأقل تهمتان بالتحريض على الشغب والتجمع غير القانوني وبعض التهم الأخرى".

تظهر الصور ومقاطع الفيديو المروعة آلاف الأشخاص متجمعين ، مع بعض القتال والبعض الآخر يلقي طفايات الحريق على بعضهم البعض في وسط مانهاتن.

يوتيوبر شهير Kai Cenat PlayStation اعمال شغب مدينة نيويورك

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