رسالة من رئيس وزراء باكستان السابق لأنصاره بعد اعتقاله وحبسه 3 سنوات

دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أنصاره إلى مواصلة التظاهر السلمي، وذلك عقب القبض عليه في لاهور، اليوم السبت، بعد صدور حكم قضائي بسجنه لمدة 3 سنوات، على خلفية التهم بحقه في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم "توشخانا"



وكتب خان، عبر رسالة مسجلة مسبقا عبر حسابه على "تويتر"، بعد ساعات قليلة من القبض عليه: "بحلول الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة، سأكون في السجن. في أعقاب اعتقالي، أريد منكم مواصلة الاحتجاجات السلمية وألا تجلسوا بهدوء داخل منازلكم".



وعقب صدور الحكم، عبّر محامي عمران خان، في تصريحات لصحيفة "دون" الباكستانية، عن خيبة أمله واعتبر الحكم "جريمة قتل للعدالة"، حسب تعبيره.



وأضاف: "لم نمنح حتى فرصة، لم يسمح لنا قول أي شيء دفاعا، أو عرض أي من حججنا، لم أر هذا النوع من الظلم من قبل".

ونقلت "دون" الباكستانية، عن وزيرة الإعلام الباكستانية، ماريوم أورنجزيب، في مؤتمر صحافي حول هذه المسألة في إسلام آباد، قولها إن "رئيس حركة الإنصاف عمران خان، رفض الرد على التهم الموجهة إليه وقاوم في نقاط مختلفة كلما كانت هناك محاولات لاستعادته للاستجواب".

وقالت الوزيرة الباكستانية: "اسمحوا لي أن أوضح أن التحقيق الكامل في القضية استغرق، ما بين 12 إلى 13 شهرا"، مضيفة أن "عمران اعتقل بعد استيفاء جميع مراحل الالتزامات والمتطلبات القانونية".

وتابعت أنه "لم يكن هناك دافع سياسي للحكومة وراء اعتقاله"، موضحة أن "الأحداث أيضا لا علاقة لها بالانتخابات العامة المقبلة".

وأضافت أورنجزيب أنه "من أصل 40 جلسة استماع في القضية، ظهر عمران في ثلاث جلسات فقط"، مضيفة أنه "حاول(عمران خان) استخدام كل منصة قانونية للهروب من الإجراءات".