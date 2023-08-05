تحرير 34 محضر تهرب جمركي لبضائع متنوعة بالأقصر خلال يوليو الماضي

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى (التزام تجارى) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد عبدالعظيم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى من ضبط وتحرير 34 محضر ضبط جمركي لبضائع متنوعة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة ( كمين منشاه العمارى – البغدادي -القرنة بالأقصر - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي - أسيوط) .

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى و عبد الجواد حمام منتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبدالله وماجد نجيب وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن ومحمود صلاح مفتشى إدارة المكافحة والعميد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد عبدالفتاح والرائد على طاهر من مباحث الضرائب والرسوم ، وقوة من أمناء الشرطة جابر العزب وشحات عبدالنعيم وعامر عبد الوهاب وسنوسى نصير وحسن عريان وأشرف شعبان وعبدالرحيم سعد وأحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن ( 3سيارة معاقين ) وأسماك مدخنة ومستلزمات طبية و قطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية ومنزلية وأدوات صحية وأدوات تجميل وعطور وملابس ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

وبلغت قيمة المضبوطات 804 آلاف و650 جنيهًا .

وبلغت الرسوم الجمركية 343 ألفًا و627 جنيهًا .

وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية بمبلغ 315 ألفا و885 جنيها على ذمة قبول التصالح بعد إخطار الأستاذ عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .