سكرتير محافظة البحر الأحمر يزور محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة

تمت اليوم زيارة محطة تحلية المياه اليسر بالغردقة من قبل اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر والمهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر. تأتي هذه الزيارة استكمالًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لتعزيز قدرة المحطة على تحلية المياه وتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

وتم خلال الزيارة متابعة أعمال إحلال وتجديد الأغشية بمحطة تحلية المياه اليسر، حيث تم تكليف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ هذه الأعمال بتكلفة إجمالية تصل إلى 75 مليون جنيه. ومن المتوقع أن تكون هذه الأعمال مكتملة خلال اسبوعين من تاريخه، مما سيزيد الطاقة الإنتاجية للمحطة بمقدار 15 ألف متر مكعب يوميًا، لتغطية العجز الحالي في كمية المياه المطلوبة لمدينة الغردقة.

وأكد المهندس محمد عيسى أن هذه الأعمال ستتم وفقًا للمعايير القياسية العالمية المتبعة في مجال تحلية المياه، بهدف الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمحطة وتحقيق أعلى كفاءة في تحلية المياه.

من جهته، أوضح وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر أهمية الالتزام بالصيانة الدورية للمحطة وإحلال الأغشية الجديدة بانتظام، لضمان استمرار تشغيل المحطة بأعلى كفاءة وتلبية احتياجات المجتمع من المياه الصالحة للشرب.

تشكل هذه الخطوة استثمارًا هامًا في قطاع تحلية المياه بالمنطقة، حيث ستزيد الإنتاجية الكلية للمحطة بنسبة 33%، مما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على المياه وتوفيرها للمواطنين بجودة عالية وبأعلى معايير الجودة والأمان.

ونظرًا لأهمية هذا المشروع في توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين البيئة والصحة العامة، ينتظر أن يكون له تأثير إيجابي على حياة المواطنين في الغردقة والمناطق المحيطة بها، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.