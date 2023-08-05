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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد البريطانية تحذر المواطنين من عاصفة «أنتوني» القادمة

صدى البلد

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم السبت، من العاصفة أنتوني الي قد تضرب المملكة المتحدة بأمطار غزيرة ورياح قوية تساقط الأشجار وانسياب التيار وانقطاع التيار الكهربائي سيشكل مخاطر.

وأصدرت هيئة الأرصاد البريطانية تحذيرات للمواطنين من شدة الرياح في جنوب غرب ويلز وجنوب غرب إنجلترا ، بينما يستمر التحذير الأصفر الأوسع من الرياح عبر الأجزاء الجنوبية من المملكة المتحدة حتى الساعة 8 مساءً، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية.

كما تم إصدار تحذير من عاصفة رعدية صفراء حتى الساعة 10 مساءً في جنوب شرق إنجلترا وشرق أنجليا.

ووفقًا لما قالته هيئة الأرصاد الجوية، بأن العاصفة أنتوني ستكون مدمرة وقوية قادمة من الغرب إلى الشرق، ومن المحتمل أن تحتاج بعض الطرق والجسور إلى إغلاق.

وقالت كبيرة خبراء الأرصاد الجوية التشغيلية في هيئة الأرصاد الجوية راشيل آيرز، إن العاصفة ستكون قوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خاصة في الجانب الشمالي.

وستنجو أجزاء قليلة من المملكة المتحدة من الأمطار الغزيرة والغيوم والظروف الباردة، مع استمرار الضغط المنخفض بعد السادس من يوليو الأكثر رطوبة في التاريخ.

وقال خبير الأرصاد الجوية ستيف ويلينجتون إنه من المرجح أن تشهد أيرلندا الشمالية أعلى معدلات سقوط الأمطار ، حيث يسقط 40 إلى 60 ملم في بعض المناطق ، ولكن على نطاق أوسع من 20 إلى 30 ملم.

وأضاف أنه بعيدًا عن منطقة التحذير ، سيشهدون المواطنون يومًا ممطرًا للغاية ، خاصة في شمال ويلز وشمال إنجلترا.

وتم إلغاء بعض الفعاليات المخطط لها في نهاية هذا الأسبوع ، مثل تأجيل مهرجان دورست لموسيقى الجاز لأول مرة في تاريخه الممتد 30 عامًا، وكان من المتوقع حضور حوالي 10000 شخص.

وتعتبر أنتوني هي العاصفة الثانية التي تعبر المملكة المتحدة خلال خمسة أيام وعلى الرغم من أن درجات الحرارة ومن المقرر أن تنخفض الرياح مع تقدم فترة ما بعد الظهيرة ، مع هطول أمطار من المناطق الشرقية في وقت مبكر من يوم الأحد.

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