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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذا تايمز: دخول أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي لبريطانيا

صدى البلد

أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية بأن هناك نحو 21 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا إلى الأراضي البريطانية خلال العام الماضي برّا وبحرا وجوّا.

 

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة في وزارة الداخلية البريطانية، أن السلطات احتجزت العام الماضي 55 ألف مهاجر غير شرعي في غضون 72 ساعة من وصولهم.

 

ولفتت الصحيفة إلى أنهم دخلوا إلى الأراضي البريطانية بواسطة قوارب الهجرة وعبر المطارات والموانئ دون أي وثائق رسمية.

 

وقالت مصادر داخل وزارة الداخلية، بأن السلطات البريطانية علمت بوصول أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي في وقت لاحق، عندما تقدموا بطلبات اللجوء.

 

وأوضحت المصادر أنه دخل حوالي 21 ألف شخص البلاد دون اكتشاف أمرهم، ليتقدموا في وقت لاحق بطلبات اللجوء".

 

وشددت المصادر، أن دخول مثل هذه الأعداد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي البريطانية يلقي بظلال الشك على مدى فعالية الإجراءات الحكومية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

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