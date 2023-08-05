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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء إجباري لـ 130 طفلًا في شرق أوكرانيا بسبب القصف الروسي

أطفال أوكرانيا
أطفال أوكرانيا

أصدر المسؤولون الأوكرانيون قرارًا بعمليات إجلاء إلزامية للأطفال في تسع مقاطعات إضافية على خط المواجهة "بسبب الوضع الأمني الصعب والقصف المتبادل".

وحسب شبكة “سي إن إن"، صوت المسؤولون الأوكرانيون بالإجماع لصالح عمليات الإجلاء الإجباري الجديدة.

وتشمل عمليات الإجلاء سلسلة من البلدات والقرى المنتشرة في منطقة دونيتسك الشرقية: يامبل وزاريشن وتورسكي وأوريهوفاتكا ونيكونوريفكا ومالينيفكا وتيكونيفكا وفاسيوتينسكي وراي أولكساندريفكا.

وتعد جميعها قريبة من الخطوط الأمامية في منطقة شهدت هجمات متزايدة الكثافة من قبل القوات الروسية، حيث ينطبق القرار على 130 طفلا.

وتم توجيه تحذيرًا للمدنيين للإخلاء من "منطقة خطر يبلغ طولها خمسة كيلومترات (حوالي 3 أميال)" في منطقة سومي بشمال أوكرانيا. 

وحاليًا، تم إجلاء 1718 شخصًا، من بينهم 228 طفلاً، من المنطقة المتاخمة لروسيا.

وقال البيان "حتى الآن، لم يبق أي شخص في 21 مستوطنة وإجراءات الإخلاء جارية".

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