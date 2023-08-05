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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما وجهًا لوجه أمام مالكوم في تشكيل مباراة الاتحاد والهلال بالبطولة العربية

الهلال
الهلال

أعلن الجهازان الفنيان لناديي الاتحاد والهلال، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في التاسعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، كورنادو، صالح العمري، جوتا.

خط الهجوم: رومارينهو، كريم بنزيما.

بينما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، عبدالله كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميشايل ديلجادو.

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