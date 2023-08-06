يد التعمير والتنمية بالشرقية تظهر بمختلف القطاعات.. و«حياة كريمة» ترسم البسمة على وجوه الأهالي|تفاصيل

بمجرد أن تسير داخل مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية تشعر بحجم الإنجازات التي شهدتها تلك المناطق خاصة بسبب عدد المشاريع المختلفة في قطاعات الطرق والكباري والرصف والأبنية التعليمية وغيرها من القطاعات الخدمية والتي تهم أهالي المحافظة في كل مكان..

ولم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن بمجرد وصولك إلي مركز الحسينية تجد أن أكثر من 41 قرية طالتها يد التعمير والتنمية في مختلف القطاعات، خاصة أن مبادرة حياة كريمة وصلت إليها فتجد مدارس قد بُنيت على أحدث طراز ووحدات صحية ومرافق المياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي والإنترنت فائق السرعة فلم يكن أحد يتوقع أن تتطور تلك القرى بهذا الشكل والذي أحدث طفرة غير مسبوقة.. وفيما يلي نرصد أبرز المشاريع التي شهدتها محافظة الشرقية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم كرئيس للجمهورية..

مبادرة حياة كريمة تغير شكل الحياة في 41 قرية

مُبادرة حياة كريمة تلك المبادرة التي انطلقت داخل مركز الحسينية، والذي شهد تنفيذ 949 مشروعًا على مستوى 41 قرية في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحى، والطرق والكباري، والاتصالات، والكهرباء، والصحة، والتعليم، والتضامن، والشباب والرياضة، والزراعة، والطب البيطري، والري والموارد المائية، والسكة الحديد، والغاز الطبيعي، والبريد، والدفاع المدني، والإسعاف" وغيرها ووصلت نسب التنفيذ إلى مراحل متقدمة ومن المقرر الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشهدت مبادرة حياة كريمة إنشاء 107 مدارس، بينها 48 مدرسة جديدة، وتوسيع 614 فصلًا، بالإضافة إلى ترميم وصيانة 59 مدرسة، وذلك بهدف تخفيف الكثافات الطلابية في الفصول كما تم العمل على توسيع 549 فصلاً دراسيًا، وصيانة 48 مدرسة.

وفي قطاع الصرف الصحي فقد بلغ إجمالى عدد المشروعات المنفذة فى مجال الصرف الصحى بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز الحسينية 180 مشروعًا وتم إدراج 894 مشروعًا ضمن الخطة النهائية، ما بين 139 مشروعًا بالصرف الصحى و62 مشروعًا فى قطاع مياه الشرب و34 مشروعًا فى قطاع الكباري وتبطين الترع و48 مدرسة و41 مشروعًا فى مجال الغاز الطبيعى و31 فى مجال الصحة والإسعاف و10 مجمعات زراعية..

بتكلفة تخطت مليارات الجنيهات.. رصف وتوسعة وإنشاء كباري بمختلف مراكز الشرقية

شهدت محافظة الشرقية في قطاع الطرق والكباري إنشاء مشاريع وصلت إلى ٣٦ مشروعاً تشمل رصف ورفع كفاءة طرق بأطوال ١٧٢.٧كم ، ومشروعات رصف تابعه لهيئة الطرق والكباري بأطوال ٩٣.٩ كم ، فضلاً عن مشروعات مديرية الطرق والنقل بأطوال تصل إلى ٧٩.٨كم وبتكلفه إجمالية تصل إلى ٢.٩ مليار جنيه وبلغ عدد ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية في قطاع الرصف والطرق خلال الأربع سنوات الماضيه ٦٨ مشروعاً بإجمالي اطوال ٢٨٢كم وبتكلفة وصلت إلى ١.٠٠٨.٠٠مليار.

ففي مركز منيا القمح

يتم تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات على بحر أبو الأخضر بطول 39 مترًا وعرض 8 أمتار بالإضافة الي تنفيذ أعمال تغطية لمصرف المدير علي مسافة 200 متر وبتكلفة 17 مليون و736 ألف جنيه، وكذلك تنفيذ أعمال انشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي بطول 28 مترًا وعرض 10 أمتار مع عمل تغطية لمصرف السعديين على مصرف القليوبي بطول 30 مترًا بجانب إقامة حائط ساند للطريق وبتكلفة إجمالية 12 مليونًا و431 ألف جنيه.

كما أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق دائري منيا القمح بطول 2 كم مزدوج وعرض 8 أمتار بالإضافة الي انشاء حائط ساند بطول 2 كم على الجانبين وبتكلفة إجمالية 51 مليون جنيه ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق و منيا القمح وبنها ويساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين..

وفي مركز أولاد صقر يشهد تنفيذ المشروعات الآتية ....

- إنشاء كوبري سيارات عن كيلو 14.4 على ترعة حانوت بتكلفة 3 ملايين و380 ألف جنيه.

- إنشاء كوبري سيارات أمام مجمع المصالح على ترعة حانوت بتكلفة 4 ملايين و390 ألف جنيه.

- إنشاء ورصف طريق زورا أبو الليل/ المقطم بطول 3 كم وعرض ٦ م، ورفع كفاءة طريق أولاد صقر / زورا أبو الليل بطول 2.5 كم وعرض 6 م بتكلفة 7ملايين و790 ألف جنيه.

- إنشاء ورصف طريق قرية الأمير / بني عبس / قصاصين الأزهار بإجمالي أطوال ٤٫٥ كم وعرض ٦ م وبتكلفة 12 مليون و220 ألف جنيه.

- إنشاء ورصف طريق عزبة جزيرة الفرس من الوحدة الصحية حتى داخل القرية بطول ١٫٥ كم وعرض ٦ م وطريق مدخل عزبة العرب الوحدة المحلة تلراك بطول ٠٫٧ كم وعرض ٦ , ورفع كفاءة طريق الصوفية تل راك بطول ٣ كم وعرض ٦ م وبتكلفة اجمالية 6 ملايين و570 ألف جنيه.

- إنشاء مركز شباب منشأه الأمر بتكلفة 1 مليون و 880 ألف جنيه

ويشهد مركز كفر صقر تنفيذ المشروعات الآتية..

· إنشاء كوبري سيارات بجوار كوبري حانوت عامر عند ك ٥٫٥ على طريق حانوت بمركز كفر صقر بتكلفة 4 ملايين و 400 ألف جنيه.

· إنشاء ورصف طريق مصرف بحر مشتول بقرية نجوم وطريق الوحدة الصحية بقرية ابن العاص وطريق مطش حتى مدرسة ابن العاص وطريق المقابر من السالمي حتى ترعة الرباعي بإجمالي أطوال ٢ كم وعرض 6 م وبتكلفة 3 ملايين و 300 ألف جنيه.

· عملية تعلية دور بكل من (مبني دار مناسبات قرية البوها البلد - مبني دار مناسبات البوها المحطة - مجمع خدمات المؤانسة ) بتكلفة 2 مليون و 220 ألف جنيه.

· رصف طريق أبو الشقوق دوش على مصرف حادوس بطول ٢٫٥ كم وعرض ٦ م وأعمال رصف طريق الترعة المغطاة باتجاه المقابر بكفر السويركي طول ١٫٥ كم وعرض ٦ م وبتكلفة 8 ملايين و 140 ألف جنيه.

· إنشاء ورصف طرق ( مدخل عزبة صدقي بطول ٥٠٠ م - طريق المقابر بطول ٧٥٠ م ببني حسن مركز ومدينة أولاد صقر - طريق نايف دوش بطول ٢٠٠ م - طريق حانوت من الكوبري الكبير حتي كوبري السكة الحديد بطول ٣٥٠ م- بإجمال أطوال ١٫٨ كم وعرض ٦ م وبتكلفة 5 ملايين جنيه .

· رفع كفاءة طريق الحوامدة - سنجها - شيط الهوي بطول ٣ كم وعرض 7 أمتار وإنشاء حائط ساند من الخرسانة العادية علي ترعة سنجها الشرقي بطول ٦٠٠ متر وارتفاع ٦٫٤ م بتكلفة 14 مليون جنيه.

· رصف طريق المصنع وطريق المقابر بالمنشية الجديدة بالمؤانسة بطول ١ كم وعرض ٦ م وانشاء حائط ساند بطريق المصنع بالمنشية الجديدة بطول ٥٠ م وارتفاع ٨٫٢٥ م بمركز بتكلفة 2 مليون و 970 ألف جنيه.

· إنشاء مركزي شباب ( شيط الهوي - البوها المحطة ) بتكلفة 4 مليون و 270 ألف جنيه.

وفي مركز الزقازيق جار تنفيذ أعمال استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة (القطاع الأول) بطول 7 كم وبتكلفة 35 مليون جنيه ورصف وإزدواج طريق الزقازيق / السنبلاوين بطول 17 كم وبتكلفة 794 مليون جنيه ليصبح محوراً مرورياً جديداً يربط بين محافظة القاهرة / بلبيس / الزقازيق / السنبلاوين بطريق حر وإنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط الزقازيق / بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة بطول 405 أمتار وإجمالي تكلفته 88 مليون جنيه، بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان..

بتكلفة 704 ملايين و581 ألف جنيه|مدارس جديدة وإحلال وتجديد العشرات لتطوير العملية التعليمية

وفي قطاع التعليم والأبنية التعليمية شهدت المحافظة أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصلا جديدا بتكلفة 704 ملايين و 581 ألف جنيه للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية حيث شهد مركز الابراهيمية إنشاء وتطوير 3 مدارس وإدارة تعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليونًا و 700 ألف جنيه وجار الانتهاء من أعمال إنشاء وتوسعة 7 مدارس بنطاق مركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 55 مليوناً و800 ألف جنيه لتوفير 105 فصول دراسية بهدف القضاء علي نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول بالإضافة الي تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة مالية بلغت 42 مليونًا و 300 ألف جنيه حيث شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة السعديين الإبتدائية لإضافة 16 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و600 ألف جنيه وإنشاء جديد لمدرسة النعامنة الثانوية لإضافة 12 فصلاً وبتكلفة 7 ملايين جنيه, وإنشاء جديد لمدرسة مصطفي عطية النجار للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلاً وبتكلفة 8 ملايين جنيه وأعمال الإحلال الجزئي لعدد 10 فصول بمدرسة الشهيد عبد العزيز محمود الابتدائية بتكلفة 7 ملايين جنيه.

بتكلفة تصل إلى 13 مليارًا و500 مليون جنيه|تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

بلغ إجمالي مشروعات قطاعي مياه الشرب و الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة 101 مشروع بتكلفة تصل إلى 13 مليارًا و500 مليون جنيه ففي مركز ومدينة كفر صقر تم تنفيذ أعمال إنشاء محطة مياه الشرب بقرية تليجة التابعة للوحدة المحلية (الهجارسة) والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 10 آلاف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه وفي مركز ومدينة ديرب نجم تم إنشاء مشروع شبكات صرف الصحي لخدمة قرى ( اكوة - كفر الباشا - عزبة ابو غربية ) بتكلفه 144 مليونًا و200 ألف جنيه.

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