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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الثلوج تغطي شوارع ألمانيا خلال الصيف.. صور

ثلوج في ألمانيا
ثلوج في ألمانيا

انتشرت الثلوج في مدينة رويتلنجن بجنوب غرب ألمانيا بعد أن غطت عاصفة بَرَد شديدة أجزاء من المدينة بما يصل إلى 30 سنتيمتراً من الجليد ، حسبما أفاد مسؤولون اليوم السبت.

وقال مسؤول في المدينة لوكالة "فرانس برس"، إن "عاصفة محلية مصحوبة ببرد وأمطار غزيرة" اجتاحت منطقة وسط المدينة بعد ظهر الجمعة.

وتم استدعاء فرق الإطفاء أكثر من 120 مرة بسبب الاستجابة للعاصفة المفاجئة.

وقال متحدث باسم مركز الاستجابة للطوارئ: "كان خلال العمليات الأولى أشخاصًا محبوسين في سياراتهم غير قادرين على الحركة بسبب الثلوج على الأرض أو لأنه لم يعد من الممكن فتح أبواب سياراتهم".

كما تسبب ذوبان الجليد بسرعة كبيرة واختلاطه مع أوراق الشجر وغيرها من المواد بانسداد مصارف المياه، التي أدت بدورها إلى إغراق مواقف السيارات وطوابق المنازل السفلية والأقبية تحت الأرض، فيما ارتفع منسوب نهر قريب من المدينة لفترة وجيزة وفاض.

وتم إرسال كاسحات ثلجية لتطهير الشوارع من الرواسب الجليدية الكبيرة الناتجة عن عاصفة البَرَد، وشارك أكثر من 250 من عمال الطوارئ والمدينة والمتطوعين في عمليات التنظيف.

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