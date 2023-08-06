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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب مستحقات وادي دجلة.. إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة الثالثة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن صدور قرار جديد منذ ساعات قليلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات نادي وادي دجلة من حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض الحالي.

وأكد المصدر أن الزمالك تلقى فاكسا رسميا بإيقاف القيد لحين سداد 7500 دولار لصالح نادي وادي دجلة، حق رعاية السنغالي إبراهيما نداي.

وأشار المصدر أن نادي وادي دجلة استحق 15 ألف دولار كحق رعايته للاعب السنغالي إبراهيما نداي، المنتقل للأبيض قبل موسم، والتي دفع الزمالك منها 7500 دولارًا فقط.


وأكد المصدر أن وادي دجلة قرر شكوى نادي الزمالك في فيفا، وجاء قرار الاتحاد الدولي بإيقاف نادي الزمالك من القيد لحين سداد المبلغ المستحق لصالح وادي دجلة.

ويعد قرار إيقاف الزمالك من القيد هو ثالث قرار خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار الإيقاف في قضية نادي سبورتينج لشبونة، وقضية أتشيمبونج، قبل أن يكون هذا القرار هو الثالث.

ولم يتعاقد نادي الزمالك مع أي صفقة خلال موسم الانتقالات الحالي حتى الآن، غير عودة بعض اللاعبين المعارين وأبرزهم محمود علاء وأحمد زكي ويوسف أوباما، وأحمد عيد، وحمدي علاء.

رد مصدر بنادي الزمالك على الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن التفاوض مع محمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي لاستعادته في الموسم المقبل.

وأكد مصدر بإدارة الكرة أن الزمالك لم يتفاوض مع الحارس أو إدارة ناديه لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولا يوجد أي تفكير في استعادة محمد أبوجبل.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك طلب التعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات الماضية عقب وداع البطولة العربية بعد التعادل مع النصر بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

 

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