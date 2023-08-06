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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فاق وخرج من القفص.. مفاجأة في حادث هروب دب داخل طائرة عراقية

هروب دب
هروب دب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر هروب دب من القفص على متن طائرة أثناء عملية نقله في رحلة جوية من دبي الى العاصمة العراقية بغداد مما دفع الشركة للإعتذار للركاب.

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دب يتسبب في تأخر طائرة.. والخطوط الجوية العراقية تعتذر

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بالفيديو| دب الشمس يثير حيرة العالم.. تعرف على السر

ونشرت شركة النقل الجوي المختصة بالرحلة بيانا تعتذر فيه عن تأخير موعد انطلاق الرحلة بسبب حادث خارج عن ارادتها، حيث أكدت أن عملية نقل الدب تمت باحترافية وبناء على المعايير العالمية، كما أن الشركة كانت حريصة على إتمام الرحلة.

 

وآفاق الدب فور وصوله إلى الطائرة ليتمكن من الخروج من القفص، لكن دبي سارعت في إرسال فريق متخصص لإعادة تخدير الدب.

الحكومة تعلن قرار عاجل

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه "بناء على ورود شكوى إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن وجود خلل في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية، وجه رئيس المجلس، محمد شياع السوداني، وزير النقل بفتح تحقيق عاجل ومهني حول أسباب هذا الخلل الذي انعكس سلبا على أداء الطائرة، والرحلات والخدمات التي تقدمها للمسافرين.

هروب العراقية مواقع التواصل

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