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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دب يتسبب في تأخر طائرة.. والخطوط الجوية العراقية تعتذر

العراق - علم
العراق - علم

 اعتذرت شركة الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، من المسافرين الذين كانوا على الرحلة المتوجهة من مطار بغداد إلى مطار دبي لتأخرها بسبب (دب).  

وقالت الشركة في بيان: تود إدارة الخطوط الجوية العراقية أن توضح للرأي العام التفاصيل الخاصـة بمقطـع الفديو الذي تـم تداولـه علـى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشركة العراقية: وبهـذا الصـدد تتقـدم إدارة الشركة بالإعتذار للمسافرين على الرحلة المتوجهـة مـن مطار بغداد الدولي الـى مـطـار دبـي ومارافقهـا مـن تأخيـر لاسباب خارجـة عـن إرادة الشركة تتعلق بالشحنة الموجودة داخل غرفة الشحن (دب) والذي تـم شـحنه مـن بغـداد الـى الإمارات بطريقـة أصوليـة.

وتابعت الشركة: وعلى الرغم مـن اتبـاع كـافـة الإجـراءات المعتمدة عالمياً مـع هـذا النـوع مـن الشحنات والمتمثلـة بتخصيص أقفاص وفـق شـروط إتفاقيـة Cites الخاصـة animal crate والمعتمـدة لـدى IATA ، وعنـد وصـول الطائرة الى مطار دبي تبيـن خـروج الحيوان من الصندوق المخصص لنقلـه مـمـا إستدعى طاقـم الطائـرة الـى التنسيق مـع السلطات الإماراتيـة التـي أرسـلـت علـى الـفـور فـريـق متخصـص لتخديـر الحيوان ونقلـه الـى خـارج الطائرة ، وبعـد التأكـد مـن عـدم وجـود مايؤثر على سلامة المسافرين تم استئناف رحلـة العـودة بعـد التأكـد مـن عـدم وجود أي أضرار تذكر ، لذا اقتضى التوضيح.

وفي وقت سابق تداولت بعض مواقع التواصل مقطع فيديو يتحدث عن تأخر رحلة جوية على الخطوط الجوية العراقية من مطار دبي إلى بغداد بعد كسر دب قفصه داخل الطائرة.
 

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