العراق.. حريق ضخم في صهاريج محمل الوقود وانقطاع الكهرباء بالبصرة

نقلت وكالة الأنباء العراقية الدولية" واعد" عن مصدر عراقي بانقطاع احد اسلاك خط شعيبة – بترو 132 ك ف وانفصاله عن العمل، الى جانب خروج بعض الخطوط تأثرا بحادث احتراق الصهاريج في قضاء الزبير البصرة .

وذكر المصدر أنه :” حدث حريق لاتعرف اسبابه مساء في أحد الصهاريج المحملة بالوقود خلف احدى محطات الوقود في المنطقة الواقعة قرب خطوة الامام علي عليه السلام.

وأشارت المصدر أن لهيب النيران المتصاعدة أدى الى ذوبان وانقطاع احد اسلاك خط شعيبة – بترو 132 ك ف وانفصاله عن العمل، الى جانب خروج بعض الخطوط تأثرا بالحأدث وحالة الدروب الشديد على الشبكة.