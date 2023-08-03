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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. تحذير عاجل من وزارة الصحة بشأن عقار هندي متداول بالسوق

العراق علم
العراق علم

 كشفت وزارة الصحة العراقية أن المادة والخط الانتاجي الخاص بعقار (Coldout Syrup) الهندي غير مسجل مشددة  على كافة الجهات الخاصة بتداول الأدوية في العراق  بعدم تداول هذة  المادة".

وكانت لجنة مكافحة الأدوية المهربة والمزورة في منظمة الصحة العالمية حذرت الصحة العراقية  من عقار (Coldout Syrup) الهندي المتداول في الاسواق  وذلك في العاشر من يوليو  الماضي

وأشارت الصحة العراقية إلى أنه تم سحب نماذج من السوق وفحصها في مختبرات الرقابة الدوائية ووجدت أن النماذج غير مطابقة للمواصفات والمحددات المعتمدة من قبل وزارة الصحة".

وأبانت أن دائرة التفتيش نظمت حملات لضبط ومصادرة الكميات المتداولة في القطاع الخاص وابلغت منظمة الصحة العالمية بالأمر وبالإجراءات المتخذة".

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