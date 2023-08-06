سعر خرافي ... إليسا بجامبسوت تشعل مهرجان العلمين|شاهد

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفلها الغنائي الذي اقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ذلك مساء السبت الخامس من أغسطس الجاري.

وكانت ارتدت إليسا جامبسوت من تصميم الفرنسي Roland Mouret، جاء من الجزء العلوي بلون فضي بلا أكمام حتى منطقة البطن،والبنطلون أسود، ويصل سعره إلى 1195 سترليني، أي ما يعادل 47 ألف جنيه

كما نسقت تسريحة شعر بسيطة حيث اكتفت باسدال شعرها

وشهد الحفل تفاعل الجمهور مع اليسا حيث انها صعدت على مسرح ارينا العلمين بأغنية «حلوة يا بلدي»، اذ لاقت تحيه وتصفيق من الجمهور الحاضر بالحفل اليكم الصور