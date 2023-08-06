مجانا 100%.. أسهل طريقة لـ تحويل ملف PDF إلى Excel

يعد تحويل ملف PDF إلى Excel مهمة شائعة يحتاج إليها العديد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعملون مع البيانات، ولحسن الحظ، هناك عدة طرق لـ تحويل ملف PDF إلى Excel، في هذه المقالة، سنناقش أسهل الطرق وأكثرها فعالية لـ تحويل ملف PDF إلى Excel.

تحويل ملف PDF إلى Excel

يمكنك تحويل ملف PDF إلى Excel، بطريقة يدوية تعمل هذه الطريقة فقط مع مستندات PDF التي تم إنشاؤها إلكترونيا، وتذكر أن هذه الطريقة تعمل فقط مع مستندات PDF التي تم إنشاؤها إلكترونيا، إليك الخطوات:

1.انسخ الجدول المصدر من ملف PDF، ثم افتح ملف PDF في Adobe Reader أو أي عارض PDF آخر، حدد الجدول الذي تريد تحويله إلى Excel واضغط على Ctrl + C لنسخه إلى الحافظة.

2. الصق الجدول في مستند Word، ثم افتح مستند وورد جديدا واضغط على Ctrl + V للصق الجدول من الحافظة.

3. لتحويل الجدول إلى نص، حدد الجدول في Word، وانقر فوق علامة التبويب “تخطيط”، ثم انقر فوق “تحويل إلى نص”، وفي مربع الحواري التحويل إلى نص"، حدد “علامات التبويب” كفاصل وانقر على “موافق”.

4. انسخ النص إلى Excel، ثم حدد النص في Word، واضغط على مفتاحي Ctrl + C لنسخه إلى الحافظة، ثم افتح Excel، واضغط على Ctrl + V للصقه في ورقة عمل جديدة.

تحويل ملف PDF إلى Excel عبر الإنترنت

إذا كان عليك إجراء تحويلات من PDF إلى Excel على أساس منتظم وإذا كانت هناك حاجة إلى عمليات نقل سريعة ودقيقة لمستندات PDF الأصلية إلى أوراق عمل Excel منسقة، فإن استخدام محول عبر الإنترنت يعد خيارا جيدا، يمكن لمحولات PDF تحويل ملفات PDF إلى ملفات Excel في غضون ثوانٍ معدودة.

العملية بسيطة للغاية: كل ما عليك فعله هو تحديد ملف PDF الذي ترغب في تحويله، وقم بتحميل الملف إلى محول PDF، وانقر فوق زر التحويل، يمكن تحويل ملفك إلى ملف Excel أو تنسيقات أخرى مطلوبة.



تحويل ملف PDF إلى Excel باستخدام مايكروسوفت أوفيس

إذا كنت تريد تحويل ملف PDF إلى Excel دون استخدام أدوات تحويل PDF إضافية، فهناك طريقة سريعة وبسيطة لتحويل ملف PDF إلى Excel من خلال حزمة البرامج المكتبية Microsoft Office من مايكروسوفت، وسيكون ملف Excel الخاص بك قابلا للتحرير بالكامل في تطبيق MS Office Excel، إليك الطريقة:

1. افتح ملف PDF في برنامج مايكروسوفت Word، انقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف PDF على سطح المكتب، ثم افتحه باستخدام Microsoft Word، أو يمكنك التصفح للوصول إلى ملف PDF داخل تطبيق Microsoft Word.

2. ستظهر نافذة منبثقة لتحويل PDF؛ انقر فوق “موافق” للتأكيد.

3. احفظ مستند Word كصفحة ويب.

4. افتح تطبيق Microsoft Office Excel واستعرض ملف صفحة الويب الذي قمت بحفظه في الخطوة 2.

5. حدد الجدول الذي تريد تحويله إلى Excel واضغط على Ctrl + C لنسخه إلى الحافظة.

6. الصق الجدول في ورقة عمل Excel جديدة.