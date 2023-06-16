في هذا العصر الرقمي الحديث أصبح الاعتماد على الكمبيوتر جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية خاصة في مجال العمل، و يعد العمل باستخدام تنسيقات ملفات مختلفة أمر شائع وغالبا سواء كنت طالبًا أو مستخدمًا عاديًا للكمبيوتر ، فمن المحتمل أنك كنت في وقت ما في حاجة إلى تحويل ملف صورة JPG إلى تنسيق مختلف، مثل PDF.

يتيح لك تحويل ملف صور JPG إلى ملف PDF دمج صور متعددة في مستند واحد ويضمن أيضًا عرضًا متسقًا بشكل موحد بين الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة. فيما يلي بعض أسهل وأبسط الطرق لتحويل ملفات JPG إلى ملفات PDF غذا كنت تستخدم نظام تشغيل ويندوز من مايكروسوفت

إزاي تحول ملفات الـ jpg إلى PDF مع نظام windows

هناك طريقتان أساسيتان لتحويل تنسيق الملفات، واحدة تستخدم نسخة الويندوز نفسها إذا كانت أصلية ومرخصة والأخرى عبر محولات الإنترنت المخصصة لذلك الهدف

الطريقة الأولى: استخدام Microsoft Word

الخطوة 1: افتح برنامج وورد Microsoft Word وأنشئ مستندًا جديدًا.

الخطوة 2: انقر على "إدراج" Insert في القائمة العلوية ، ثم حدد "الصور" واختر "هذا الجهاز" This Device لتصفح ملفات JPG الخاص بك.

الخطوة 3: حدد ملف JPG الذي تريد تحويله وانقر على "إدراج" Insert

الخطوة 4: قم بتغيير حجم الصورة أو ضبطها حسب الحاجة في مستند Word.

الخطوة 5: انقر فوق خيار "ملف" File > "حفظ باسم" واختر موقعًا لملفك الجديد.

الخطوة 6: في القائمة المنسدلة "حفظ كنوع" Save as type، حدد "PDF" وانقر على "حفظ".

الطريقة الثانية: استخدام المحول عبر الإنترنت الخطوة

1: افتح متصفح الويب وانتقل إلى محول JPG إلى PDF يكون له سمعة طيبة موجود عبر الإنترنت ، مثل Smallpdf أو محول Adobe أو ilovepdf.

الخطوة 2: اتبع إرشادات الموقع المحول ، والتي تتضمن عادةً تحميل ملف JPG الخاص بك عن طريق النقر فوق الزر "تحميل" أو "تحديد ملف" ، أو عن طريق سحب الملف وإفلاته في المنطقة المخصصة.

الخطوة 3: بعد تحميل الملف ، حدد أي خيارات ضرورية ، مثل اتجاه الصفحة أو الحجم.

الخطوة 4: انقر فوق خيار "تحويل" Convert أو أي زر مشابه لبدء عملية التحويل.

الخطوة 5: بمجرد اكتمال التحويل ، قم بتنزيل ملف PDF على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق النقر فوق زر "تنزيل" Download أو اتباع تعليمات الموقع.