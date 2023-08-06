تعرف على أماكن عقد أنشطة وفعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الـ13

يشهد أسبوع شباب الجامعات المصرية الذي تنظمه جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عدد من الأنشطة والفعاليات منها النشاط العلمي والرياضي والإجتماعي والفني والثقافي والجوالة والخدمة العامة، حيث المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا يتلاقون للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر.

وقد شرفت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر – سبتمبر 2023، ومنذ أن وقع الاختيار والجامعة بقيادتها وادارتها المختلفة في سباق مع الزمن للاستعداد لاستقبال الجامعات المصرية.

وقد خصصت الجامعة عددا من الأماكن لتنظيم الفعاليات حيث ينظم النشاط العلمي عددا من الفعاليات، ويقام المعرض العلمي في المكتبة المركزية، وتقام مسابقة الروبوت في قاعة المكتبة المركزية، ومسابقة العرض التقديمي لأفضل ابتكار في قاعة المناقشات بالمكتبة المركزية، أما مسابقة دوري المعلومات العلمية في قاعة الدكتور حسن حسني بالمكتبة المركزية.

ويقدم النشاط الاجتماعي عددا من الفعاليات بقاعة الدكتور عمرو عزت سلامة بمجمع الفنون والثقافة، ومسابقة الشطرنج بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بالمبنى الإداري رئاسة الجامعة.

ويقدم النشاط الفني عددا من المسابقات في الموسيقي والكورال بمجمع الفنون والثقافة بالمسرح الكبير، أما النشاط الثقافي فينظم مسابقة الاحاديث النبوية الشريفة بقاعة الدكتور محمود الطيب بمجمع الفنون والثقافة، وتقام مسابقة المراسل التليفزيوني بقاعة الدكتور محمود الجوهري بمجمع الفنون والثقافة، المخيم بجوار كلية الصيدلة .

وفي النشاط الرياضي تقام نهائيات الألعاب الجماعية ( كرة اليد – الكرة الطائرة – كرة السلة ) بالصالة المغطاة ، ودوري المجموعات للألعاب الجماعية ( كرة اليد – الكرة الطائرة – كرة السلة ) في الملاعب متعددة الأغراض، أما عن تنس الطاولة في صالة التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية بالهرم، بالإضافة لبعض الأنشطة الأخرى الأساسية والموازية تقام ببعض كليات الجامعة.

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