انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 7 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.



وأوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع نظرًا لأعمال التكريك التي تقوم بها مديرية الري بالقليوبية بنهر النيل أمام مأخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة، والتي تتسبب في زيادة نسبة العكارة بالمياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



من ناحية أخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من شركات الإعلانات لوضع إعلانات بشوارع المحافظة.

وأوضح "الهجان" أن اللجنة وافقت على عدد من الطلبات المقدمة لتنفيذ لافتات إعلانية بعدد من المواقع بمدن المحافظة المختلفة، بعد دراستها قانونيا وعلى عدد من طلبات تجديد إعلانات بالعديد من المواقع بمدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة استعرضت مقترح طرح بعض المواقع بنطاق مراكز ومدن بنها وقليوب وكفر شكر والخانكة وشبرا الخيمة بمنح حق استغلال فوانيس ولافتات إعلانية مضيئة بالمزايدة العلنية.

وأكد الهجان على أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة مضيفا أننا نعمل جميعاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه شركات الدعاية والإعلان، لتوفير فرص عمل للشباب ودعمنا الكامل للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمار وإنشاء شركات متعددة.