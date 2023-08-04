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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضم عدة تخصصات.. تدشين عيادة المشورة الطبية بكفر شكر فى القليوبية

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أعلن الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية تدشين واستحداث عيادة المشورة الطبية بالمركز الطبي التابع لإدارة كفر شكر الصحية، والتي تعمل لأول مرة في المحافظة، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة بمراكز الرعاية الأساسية.


وأضاف وكيل وزارة الصحة أن عيادة المشورة الطبية تقدم خدمات كل ما يخص صحة المواطن وتهدف إلى نشر الوعي وتعزيز صحة المجتمع، حيث تتضمن أكثر من 1600 مشورة طبية في موضوعات مختلفة، موضحا أن العيادة تقدم المشورة في مجالات التغذية السليمة والرضاعة الطبيعية والتغذية الوريدية وصحة الطفل والسمعيات والأنيميا والتقزم والنمو المثالي وصحة الأسنان.


كما تقدم العيادة خدمات التوعية وخدمات تكافل وكرامة وعلاج الإدمان والإقلاع عن التدخين والتداخلات الدوائية والطوارئ والصدمات التحسسية والحساسية.


وأشار وكيل وزارة الصحة أن العيادة بها خدمات التحصين واللقاح والتطعيمات الروتينية واللقاحات الموسمية بجانب خدمات الصحة الإنجابية وتضمن صحة الأم والجنين وصحة المرأة وفحوصات ما قبل الزواج ورعاية الحامل وتنظيم الأسرة.
كما تتضمن عيادة المشورة العديد من الأنشطة المقدمة للمواطنين وأبرزها ندوات  تثقيفية عن التوحد باليوم العالمي للتوحد واليوم العالمي للشلل الرعاش واليوم العالمي لسلامة الغذاء واليوم العالمي لغسل الأيدي، كما تم إضافة بعض البرامج الجديدة للعيادة ومنها قلبك أمانة.
وأضاف أن عدد المترددين على عيادة المشورة الطبية بالمركز الطبي بلغ 1680 حالة تثقيفية، تنوعت بين التغذية السليمة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وحالات الأدوية وحالات التوعية والخدمات وحالات التحصين.

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