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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك الكهرباء في القليوبية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حملة للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء بمركز شباب شبرا البلد في القليوبية وذلك بهدف حث المواطنين على أهمية الترشيد استهلاك الكهرباء سواء بالمنزل أو مراكز الشباب وتجنب الإسراف لعدم وقوع نتائج غير مرضية تهدد بدخول المجتمع فى أزمات كبرى

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وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تنفيذ الحملة بمراكز الشباب من خلال ندوات توعية للشباب والعاملين بالهيئات الشبابية، والتعريف بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة سواء بالمنزل أو بمراكز أو الأندية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء بين النشء والشباب. 


أشار الصبروط إلى أن الندوات تشمل سبل ترشيد استهلاك الكهرباء وأسباب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف والأاجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للكهرباء، وكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية خلال فترة انقطاع الكهرباء، بهدف دعم الدولة المصرية وفقا لتوصيات مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
الجدير بالذكر أن الحملة تنفذ من خلال 8 ندوات على مستوى كل إدارة فرعية بالمحافظة، وفقا لرؤية و استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في نشر الوعي و التثقيف المجتمعي للشباب، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

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