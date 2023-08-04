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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سموم بنها : تقديم الخدمة العاجلة لـ 313 حالة خلال يوليو

مستشفى بنها الجامعي
مستشفى بنها الجامعي

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة بنها التقرير الشهري للحالات التي استقبلها المركز خلال شهر يوليو الماضي التي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز ومبيدات حشرية، وتناول مخدرات، ومشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات وتناول حبة الغلة.

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واكد التقرير الشهري أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى استقبلها الشهر الماضي 313 حالة تسمم، جرى تقديم الخدمة العاجلة لها بيانها كالتالي، استقبال 152 حالة تسمم دوائي  و42 حالة تسمم كيميائي، و6 حالات تسمم بالمواد البترولية، و11 حالة تسمم بالغازات السامة، و70 حالة بالمبيدات الحشرية، و19 حالة بالمخدرات و5 حالات تسمم غذائي، و8 حالات تناول ومضاعفات التعامل مع  أقراص الغلة.
أوضح التقرير أن قسم السموم بمستشفى بنها الجامعي وطب بنها هو الوحيد على مستوى القليوبية الذي يقدم خدماته للقليوبية والمحافظات المجاورة

بنها جامعة بنها كلية الطب مشتقات بترولية تسمم غذائي

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