سموم بنها : تقديم الخدمة العاجلة لـ 313 حالة خلال يوليو

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة بنها التقرير الشهري للحالات التي استقبلها المركز خلال شهر يوليو الماضي التي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز ومبيدات حشرية، وتناول مخدرات، ومشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات وتناول حبة الغلة.

واكد التقرير الشهري أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى استقبلها الشهر الماضي 313 حالة تسمم، جرى تقديم الخدمة العاجلة لها بيانها كالتالي، استقبال 152 حالة تسمم دوائي و42 حالة تسمم كيميائي، و6 حالات تسمم بالمواد البترولية، و11 حالة تسمم بالغازات السامة، و70 حالة بالمبيدات الحشرية، و19 حالة بالمخدرات و5 حالات تسمم غذائي، و8 حالات تناول ومضاعفات التعامل مع أقراص الغلة.

أوضح التقرير أن قسم السموم بمستشفى بنها الجامعي وطب بنها هو الوحيد على مستوى القليوبية الذي يقدم خدماته للقليوبية والمحافظات المجاورة